A pesar de las peticiones de los empleados y del público en general, el gobierno federal cerró la delegación del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual ubicada en León.

Al año se realizaban un promedio de 600 trámites.

Ante esto, el diputado federal del PAN, Alan Sahir Márquez Becerra, criticó la decisión unilateral.

“Debo decirles que la de León, era una oficina que atendía 600 trámites en promedio cada año y que su cierre, por supuesto, tiene una afectación en el desarrollo económico de nuestra ciudad y de la región”.

Expuso que el hecho de que los emprendedores y las empresas en general, puedan tener certeza sobre el registro de su marca y de sus procesos industriales, les permite también cuidar su patrimonio y que no se dé mal uso de éste, por parte de de competidores o de personas que simplemente no tienen la propiedad y el registro de ese desarrollo industrial y por lo tanto no tienen derecho a lucrar con ello.

El legislador señaló que las opciones que ofrece el Gobierno Federal es que atiendan en otra oficina; aunque la más cercana está en Querétaro.

“Ustedes saben lo complicado que es moverse de una ciudad a otra, simplemente para realizar un trámite y nos preocupan estos cierres porque el argumento es la ‘austeridad republicana’, al no querer pagar la renta de una oficina, cuando la obligación del gobierno es brindar servicio a la ciudadanía”.

Alán Márquez dijo que así como lo están haciendo con esta oficina del IMPI en León, podrían hacer lo mismo con otros espacios de atención que son fundamentales como es el caso de las oficinas de Relaciones Exteriores para tramitar un pasaporte, o cualquier otra.

“Nosotros, desde el grupo parlamentario de acción nacional, seguiremos realizando las gestiones correspondientes y haciendo estos llamados a la Secretaría de Economía para que reconsidere y busquen una alternativa de seguir brindando este servicio directamente aquí en la ciudad de León sin tener que desplazarse a otras regiones”, finalizó.