Con una beca de Juventudes, la joven Elizabeth de Romita realizó una estancia de investigación en la NASA y revisó opciones para la problemática del agua en Guanajuato.

Elizabeth desarrolló un proyecto que ayude a la captación, reutilización y generación de agua, y que éste termine con la problemática de agua a la que se enfrenta México desde hace algunos años atrás.

La joven, originaria del municipio de Romita. fue parte de los cinco jóvenes beneficiarios de una beca que otorgó el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de Juventudes, para vivir una experiencia internacional en la NASA.

“Lo que tengo pendiente este año es un taller educativo enfocado en concientizar como cuidas y manejas el agua que tienes disponible en tu casa y en tu comunidad, pero también un proyecto a mediano plazo que también quiero desarrollar con mi mentor, en colaboración, es un prototipo de una bolsa que te va a permitir purificar el agua de manera rápida, teniendo la capacidad de 1 o 2 litros y este tipo de bolsas están inspiradas en aquellas que se utilizan donde ocurren desastres naturales como huracanes, inundaciones y son parte de los kits de emergencia”, dijo Elizabeth.

Durante 4 meses, la joven romitense pudo realizar una estancia de investigación en la NASA, con lo que pudo analizar opciones para mejorar su proyecto y comenzar su implementación en zonas rurales del estado, describiéndola como una solución rápida y efectiva para tener agua disponible.

“Es viable porque las bolsas son muy sencillas, solo ocupas plásticos, una membrana, que es un poco más cara y difícil de tenerla disponible, pero realmente el principio y el prototipo es muy sencillo, entonces yo creo que en un año se podría estar aplicando”.

Para Liz, la problemática del agua es un tema que debe preocupar y ocupar a la juventud guanajuatense, pues la disponibilidad de este vital líquido es esencial para continuar con todas las actividades diarias del ser humano, por ello hizo un llamado a la comunidad juvenil de Guanajuato.

“El agua es un recurso limitado, año con año tenemos menos disponible, si bien sabemos que solo se tiene menos del 20% del agua del mundo es agua dulce, pero creo que en los siguientes años, ya lo hemos visto en años pasados con los periodos de sequía aquí en México, hay ciudades ahorita donde hay escasez de agua, lo hemos visto con Monterrey y lo hemos visto con León, entonces es un problema que no solo va afectar a los jóvenes, sino a todas las personas y creo que se debe poner énfasis en cómo desarrollar tecnologías para tratar el agua, pues nos va a permitir sobrevivir en la tierra”.

Y señaló que, aún estamos a tiempo de tomar acción cada uno de los habitantes en la entidad para el cuidado del agua, “si bien ya hemos tenido problemas de sequía, pues vemos cómo afortunadamente se han ido

recuperando las presas y los cuerpos de agua, también hemos tenido periodos de lluvia, pero no tenemos que estar dependiendo de qué va a llegar un periodo de lluvias y todo se va a reabastecer, ahora ha funcionado, pero por eso mismo creo que estamos muy a tiempo de poder seguir apostando por estas tecnologías, invertir en ellas y que en un futuro esté más sólido y no batallemos tanto”.

Finalmente, Elizabeth exhortó a las juventudes de Guanajuato a abrir sus mentes y pensar en soluciones ante problemas globales o de la comunidad, y no solo atender a las problemáticas individuales.

“Mi mensaje es que siempre es bueno apostar no solo por tus intereses en la ciencia, no por intereses egoístas, sino que seas capaz de identificar qué problemas hay en tu comunidad, porque tarde o temprano te van a terminar afectando a ti y a tu familia, entonces cuando dejas de pensar en ti mismo o en tu núcleo familiar y te enfocas más en las personas con las que convives y en cómo pueden todos tener una mejor calidad de vida, es cuando realmente empiezas a tener esta visión del bien común y creo que es muy importante pensar en lo global, no solo en lo local”.