Ya sea que te apresures a preparar las loncheras por la mañana o te tomes tu tiempo la noche anterior, es tentador utilizar refrigerios preenvasados que parecen saludables.

Etiquetas como “hecho con fruta real” y “sin azúcares añadidos” aparentan ser saludables, pero algunos productos están haciéndoles más daño que bien a nuestros hijos. De hecho, un estudio reciente de Consumer Reports mostró que los Lunchables y paquetes de refrigerios similares contienen plomo, cadmio y otros metales pesados.

Incluso la comida para niños sin químicos tóxicos contiene niveles altos de ingredientes como sodio y azúcar, además de colorantes nocivos o edulcorantes artificiales.

Entonces, ¿qué deberían llevar tus hijos en la lonchera? Echemos un vistazo más de cerca a algunos alimentos comunes para niños que no son tan saludables como parecen, además de algunas ideas saludables que, en su lugar, puedes empacar.

“LUNCHABLES”

Los bocadillos preenvasados, como quesos o galletas saladas, están lejos de ser una opción saludable para tus hijos. Por un lado, las carnes frías suelen estar demasiado procesadas y contienen nitratos y nitritos. Estos dos químicos tóxicos se han asociado con posibles problemas de salud, incluido riesgo de cáncer. Por otro lado, las galletas saladas de Lunchables contienen gluten, una sustancia increíblemente desencadenante en muchos estómagos jóvenes que afecta hasta al 6 por ciento de los niños en todo el mundo.

Tanto las galletas saladas como los postres de Lunchables contribuyen muy poco a las necesidades nutricionales de tu hijo y, al mismo tiempo, tienen un alto contenido de sodio, azúcares, sabores artificiales y otros ingredientes innecesarios.

¿Qué empacar en su lonchera?

Una caja bento casera es una forma mucho más saludable de preparar un almuerzo estilo charcutería para tu hijo. Ingredientes como galletas integrales o sin gluten, pechuga magra de pavo o pollo, verduras del tamaño de un bocado y cubitos de queso proveniente de animales alimentados con pasto constituyen un delicioso almuerzo equilibrado.

BARRAS DE GRANOLA

Lo creas o no, ¡las barras de granola se parecen más a las barras de chocolate que a los alimentos saludables! Suelen estar repletas de azúcar, con ingredientes como jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, miel e incluso chispas de chocolate.

Peor aún, las que están etiquetadas como “bajas en azúcar” a menudo incluyen edulcorantes artificiales y rellenos no naturales que pueden causar más daño que el azúcar natural. Además, contienen aditivos y conservantes para extender su vida útil.

¿Qué empacar en su lonchera?

Frutas secas (hechas en el horno o freidora) y nueces o semillas enteras. Incluso puedes intentar hacer tu propia granola o barras de granola con los ingredientes favoritos de tu hijo. Si aún deseas optar por las barras compradas en la tienda, existen opciones más saludables, solo tiene que investigar y leer las etiquetas. Busca aquellos con ingredientes limpios, mínimos y bajos en azúcar.

FRUTAS GOMOSAS O GOMITAS SALUDABLES

Las frutas gomosas pueden parecer saludables con envases y etiquetas que contienen afirmaciones como “hechas con fruta real” o “100 % vitamina C”. Pero un examen más detenido de los ingredientes revela que están lejos de ser saludables.

Muchos bocadillos de frutas están cargados de ingredientes nocivos como azúcar, jarabe de maíz y sabores artificiales. Y sus colores brillantes provienen de colorantes dañinos como el azul no. 1, el rojo no. 40, el amarillo no. 5 y el no. 6. El contenido de azúcar es suficiente para crear un rápido aumento de energía, seguido de una caída de azúcar que puede alterar el estado de ánimo, la concentración y la energía de tu hijo durante el resto del día escolar.

¿Qué empacar en su lonchera?

¡Frutas o verduras reales! Palitos de zanahoria o apio, bayas orgánicas y frutas como manzanas.

JUGOS DE FRUTA

Los jugos de fruta empacados contienen altos niveles de azúcar, aunque sea natural. Evita este tipo de jugos a toda costa.

¿Qué empacar en su lonchera?

Aguas infusionadas con rodajas de fruta o jugos hechos en casa diluidos con agua para evitar el exceso de azúcar.

CHIPS DE VERDURAS

Los chips de verduras y las pajitas de verduras suelen estar hechas de verduras como zanahorias, espinacas y papa. La mayoría de los chips de verduras contienen muy poco contenido vegetal; están hechos de polvos o purés de verduras y se procesan con cantidades poco saludables de aceites, sales y azúcar natural y artificial, por lo que suelen tener un alto contenido de azúcar y un bajo valor nutricional.

¿Qué empacar en su lonchera?

¡Verduras frescas! Cuanto antes ayudes a que las papilas gustativas de tu hijo se acostumbren al sabor de las verduras reales, ¡mejor! Los palitos de verduras frescas, hechos con zanahorias, apio, pepinos o pimientos morrones en rodajas están llenos de los nutrientes que tus hijos necesitan, como fibra, vitaminas y minerales. Agrega hummus para untar, con sus grasas saludables y proteínas, para un alimento básico equilibrado y satisfactorio.

Realmente es posible preparar una lonchera saludable. Solo recuerda centrarte en ingredientes simples y orgánicos que sean ricos en nutrientes, pero bajos en calorías, azúcar, colorantes artificiales y otros ingredientes tóxicos. N

Jessica Nasser es licenciada en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac, certificada como entrenadora personal por la World Fitness Association y diplomada en nutrición vegetariana por el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud de España. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.

