El exfutbolista Iker Casillas emitió un contundente comunicado la noche del martes 4 de febrero, en el que anunció que tomará acciones legales contra quienes vulneren su intimidad y honor.

El pronunciamiento llega después de la reciente filtración de mensajes privados con la influencer Claudia Bavel, quien apareció en el programa “De Viernes” para hablar sobre el tema, generando un gran revuelo mediático.

CASILLAS DEFIENDE SU PRIVACIDAD

En su mensaje, el exguardameta del Real Madrid y la Selección Española lamentó que su nombre “cada cierto tiempo” se vea “cuestionado” y “dañado”, mientras su identidad es utilizada como “un recurso televisivo más”.

“Jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado”, afirmó Casillas.

“Siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos, rumores o especulaciones”, añadió el actual empresario y presidente del equipo 1K en la Kings League de Gerard Piqué.

PIQUÉ LE PONE HUMOR A LA POLÉMICA

Justamente, Gerard Piqué ha reaccionado con humor al tenso comunicado de Casillas. A través de sus redes sociales, el exjugador compartió un pantallazo de la palabra ‘metedor/a’, cuya definición es “persona que mete o incorpora algo en otra cosa”.

La publicación de Piqué rápidamente se viralizó, acumulando miles de reacciones en pocos minutos, y comentarios como: “Esto no puede ser real”, “Sí hombre, estoy llorando”, entre otras opiniones con humor.

QUÉ DIJO CLAUDIA BAVEL DE CASILLAS

El comunicado de Casillas deja claro que no permitirá más intromisiones en su vida personal y que tomará medidas legales contra quienes utilicen su imagen sin su consentimiento. En el programa televisivo “De Viernes” la influencer y creadora de contenido para adultos, Claudia Bavel, compartió una conversación privada en la que el exportero de la Selección Nacional de España le lanzaba piropos y comentarios por medio de Whatsapp.

Lo de Iker Casillas con Claudia Bavel es…🤣🤣

“Estás buenísima, buenísima, buenísima ehh”.

“Estás guapísima señorita”

“Si vas así… Madre mía… Al personal me le revolucionas entero”

Por un momento creí que había resucitado Papuchi.

Digno de una película de Ozores.#DeViernes pic.twitter.com/2mK8tfVlRc — El Indio (@Jero20033756) February 1, 2025

Esta conversación revelada en la televisión de España usando audios e imágenes es lo que despertó la molestia de Iker Casillas quien tiene un matrimonio con la presentadora Sara Carbonero desde 2016.

Mientras tanto, la reacción de Piqué ha añadido un toque de ironía y humor a una situación que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. N

