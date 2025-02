Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es conocido por su estricta lucha contra las maras y bandas criminales en la nación centroamericana. Por medio de su cuenta de X (antes Twitter) ofreció los servicios de su Centro de Confinamiento del Terrorismo a Estados Unidos y buscar alternativas de negocio para ambas naciones. Al parecer esta iniciativa emocionó a Elon Musk, uno de los más cercanos colaboradores del actual presidente de Estados Unidos.

Bukele con su controvertido método de disolución de las maras en El Salvador bajó los índices de violencia hasta 2.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, con datos actualizados hasta 2023. La nación centroamericana llegó a tener más de 100 homicidios violentos por cada 100,00 habitantes en 2015.

En su publicación el mandatario salvadoreño ofrece los siguientes servicios de “importación” de delincuentes que purgan su pena en una prisión de Estados Unidos.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025