La directora general de la Financiera y Apoyos “Tú puedes, Guanajuato”, Ivon Padilla Hernández, aseguró que los nuevos créditos buscan apoyar la economía de los guanajuatenses a través de nueve productos financieros los cuales van desde los 10 mil pesos hasta los 3 millones de pesos.

“Esta nueva financiera se creó el 26 de septiembre a través del decreto suscrito por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, en respuesta a un compromiso que ella hizo en campaña, cuando, al recorrer los 46 municipios, se dio cuenta de las necesidades que tenían las personas de contar con una financiera donde se les diera apoyo para otorgarles financiamientos accesibles para todos” dijo.

“Es muy importante resaltar que esta financiera ‘es de la gente’; tiene un enfoque social y es totalmente inclusiva. Aquí caben desde las mipymes, hasta las personas emprendedoras y los jóvenes innovadores que ya tienen un proyecto en una incubadora. Aquí caben todas y todos los guanajuatenses que quieran seguir impulsando la economía o autoemplearse”, explicó.

La funcionaria estatal destacó que brindarán financiamientos a los sectores empresariales que antes acudían a la ahora extinta Fondos Guanajuato.

En la dependencia, dijo que también darán financiamientos a los taxistas, los comerciantes, los tianguistas y los micros, pequeños y medianos empresarios.

“También tendrá las puertas abiertas la gente emprendedora; esas personas que no han tenido la oportunidad de tener un acceso a un préstamo bancario o a un préstamo de una caja popular”.

La directora dijo que ahora en la Financiera y Apoyos “Tú puedes, Guanajuato”, los requisitos son mínimos ya que el gobierno está confiando en la palabra de su gente.

“Las ventajas más importantes es que tenemos las tasas de intereses más bajas de todo el mercado. Analizamos e hicimos una comparación en la cual nosotros traemos tasas del 6.75 al 14 por ciento en estos financiamientos, comparado con otras instituciones bancarias que van del 21 al 69 por ciento de las tasas de interés.Otra de las cuestiones importantes es que no cobramos apertura de crédito; tampoco tienen que tener una cuenta bancaria. Con nosotros no tienen que realizar ningún gasto adicional ya que no les cobramos tampoco lo del buró de crédito”, dijo.

Resaltó que otra ventaja es que se estimulará a los usuarios con mejores costos financieros por su pronto.

“Como sabemos que los guanajuatenses son bien cumplidores y son bien responsables, van a tener este tipo de fin de financiamiento en donde se les puede reducir esa tasa de interés”.

La directora dijo que uno de sus productos es “Creemos en ti”, que se enfoca en mujeres de 18 a 64 años y también en jóvenes de 18 a 30 años, que se encuentren en zonas vulnerables. Se trata de casos que ya tienen un emprendimiento y requieren de un “empujón” para fortalecer su negocio o hacerlo crecer.

“Este es un incentivo. Se tienen que reunir ciertas características y es a través de convocatorias. Va a ser por regiones y tras la convocatoria, que plantea bases y requisitos, los cuales son muy sencillos, se ofrecerá un taller de emprendimiento que deben cursar para llenar una solicitud donde se incluirá el proyecto productivo que ellos quieren o lanzar o que ya tienen. Luego del análisis se determina a quién se le dará este apoyo que se puede obtener en una única ocasión”.

Finalmente, aseguró que en todos los demás productos, a medida que el usuario vaya cumpliendo las obligaciones y pagando los préstamos, puede solicitarlos en más ocasiones.