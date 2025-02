Decenas de organizaciones y creadores de contenido han convocado a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos a realizar un paro nacional este 3 de febrero. La protesta busca manifestar el rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que buscan deportar a quienes no cuenten con permisos legales.

A través de redes sociales, diversas organizaciones e influencers han subrayado la importancia de la comunidad migrante en el país. Aunque no gobiernan Estados Unidos, han sido clave para su crecimiento, ya que representan aproximadamente el 20 % de la fuerza laboral.



Sin embargo, denuncian haber sido blanco de políticas migratorias severas, con un endurecimiento de medidas policiales que califican de fascistas.

“Esta huelga nacional es un testimonio de una clase trabajadora unificada. No dirigimos la nación, pero la hacemos funcionar”, destaca uno de los comunicados de la convocatoria.

El objetivo es demostrar el peso económico y social que tiene la comunidad latina en Estados Unidos.

“Este 3 de febrero vas a ver lo que valemos los inmigrantes”, expresó un creador de contenido en apoyo a la iniciativa.

Uno de los mensajes que ha tomado fuerza en la campaña es el llamado a la unidad: “¿Estás listo para hacer historia? ¿Listo para demostrar que sin nosotros este país se detiene? Pero no podemos hacerlo unos sí y otros no, tiene que ser todos unidos. Si queremos que nos escuchen, tiene que ser con fuerza y unidad”, expresó una de las organizadoras.

Un día SIN LATINOS 💥

3 de Febrero.

-No enviar niños a la escuela

-No ir a trabajar

-No salir a comprar

-No ver TV gringa

Si los LATINOS PARAN EU se detiene .#poderLatino pic.twitter.com/rFqoKvThXQ

— NORDUR ❤🇲🇽 (@ndurancoronado) February 1, 2025