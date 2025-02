Los Premios Grammy 2025 celebraron su 67ª edición este domingo en Los Ángeles, premiando a los mejores artistas y producciones musicales del año. La gran ganadora de la noche fue Beyoncé, quien con su apuesta country Cowboy Carter se llevó el prestigioso galardón a Álbum del Año.

Por su parte, Kendrick Lamar arrasó en la ceremonia al conquistar cinco de sus siete nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción de Rap por Not Like Us.

Ganadores de los Grammy 2025 en las principales categorías

🔹 Álbum del año: Cowboy Carter – Beyoncé

🔹 Grabación del año: Not Like Us – Kendrick Lamar

🔹 Canción del año: Not Like Us – Kendrick Lamar (compositor)

🔹 Mejor artista revelación: Chappell Roan

Premios en música pop y rock

Mejor interpretación pop solista: Espresso – Sabrina Carpenter

Espresso – Sabrina Carpenter Mejor álbum vocal pop: Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter Mejor video musical: Not Like Us – Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar Mejor álbum de rock: Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Hackney Diamonds – The Rolling Stones Mejor actuación de rock: Now and Then – The Beatles

Premios en música urbana y latina

Mejor álbum de música urbana: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN – Residente

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN – Residente Mejor álbum de pop latino: Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira Mejor álbum de rock latino o alternativo: ¿Quién trae las cornetas? – Rawayana

¿Quién trae las cornetas? – Rawayana Mejor álbum de música mexicana: Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León

Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León Mejor álbum tropical latino: Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional) – Tony Succar, Mimy Succar

Premios en música rap y country

Mejor álbum de rap: Alligator Bites Never Heal – Doechii

Alligator Bites Never Heal – Doechii Mejor canción de rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar Mejor actuación de rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar Mejor álbum country: Cowboy Carter – Beyoncé

Cowboy Carter – Beyoncé Mejor interpretación country solista: It Takes a Woman – Chris Stapleton

It Takes a Woman – Chris Stapleton Mejor actuación de dúo/grupo country: II Most Wanted – Beyoncé ft. Miley Cyrus

Premios en música global y electrónica

Mejor álbum de música global: Alkebulan II – Matt B & Royal Philharmonic Orchestra

Alkebulan II – Matt B & Royal Philharmonic Orchestra Mejor interpretación de música global: Bemba Colorá – Sheila E. ft. Gloria Estefan y Mimy Succar

Bemba Colorá – Sheila E. ft. Gloria Estefan y Mimy Succar Mejor álbum bailable/electrónico: Brat – Charli XCX

La noche de los Premios Grammy 2025 dejó momentos inolvidables y consagró a grandes figuras de la música. Beyoncé y Kendrick Lamar dominaron la ceremonia, mientras que Shakira, Residente y Carín León destacaron en las categorías latinas. N

