La Semana del Arte convierte a la Ciudad de México en un hervidero cultural, donde el arte institucional, respaldado por grandes ferias como Zona Maco y Material Art Fair, domina las conversaciones. Sin embargo, en los márgenes de este circuito consolidado surgen iniciativas independientes que se caracterizan por discursos más libres, críticos e incómodos, desafiando las dinámicas tradicionales del mercado del arte. Uno de estos esfuerzos es Tabasco 208, un espacio multidisciplinario curado por la Galería Noyola Fernández, que este año presenta la exposición Aturdido y con prisa, del artista sanmiguelense Danilo Filtrof.

ENTRE LO CRÍTICO Y LO ALTERNATIVO

Para Diego Noyola, fundador de Galería Noyola Fernández, la Semana del Arte no es solo un escaparate para las grandes ferias y los artistas que participan en ellas, sino una oportunidad para que las propuestas independientes muestren su valor:

“Es importante aprovechar la centralización que genera la Semana del Arte en la CDMX para ofrecer algo diferente. La idea de traer a Danilo Filtrof es eso, aprovechar que viene gente de todo el mundo para que vean y se acerquen a su obra”.

En Tabasco 208, la obra de Filtrof dialoga con piezas del mercado secundario seleccionadas cuidadosamente por Noyola, entre las que destacan nombres como David Alfaro Siqueiros, Chucho Reyes y artistas oaxaqueños que, según la mirada curatorial de Noyola, complementan la muestra al crear un balance visual que refuerza la línea de expresión y pensamiento de la muestra Aturdido y con prisa.

“Traté de escoger cosas con paletas o pinceladas, figuras, elementos que hagan sentido con la obra de Danilo”.

DANILO FILTROF: REFLEXIÓN CRÍTICA Y GESTUALIDAD

La exposición Aturdido y con prisa parte de una reflexión profunda sobre la velocidad y el caos de la vida contemporánea. Según el propio Filtrof: “Busca capturar con imágenes el espíritu de nuestros tiempos. Es muy transparente el hecho de que se nos exige hacer, producir y consumir a altas velocidades sin reflexiones previas y sin desarrollar identidad o un porqué”.

Las obras, marcadas por títulos que reflejan el humor ácido del artista, subrayan lo absurdo, funcionando como un espejo de una sociedad fragmentada en su escritura, pensamiento y consumo cultural. Filtrof, quien se considera un pensador crítico más que un pintor tradicional, explica que su trabajo aborda temas como los conflictos bélicos actuales, la geopolítica, la sociedad de consumo y la idea del amor romántico:

“Yo no me considero un artista visual instalado en la pintura, sino que hago una serie de reflexiones instaladas en el pensamiento crítico. Las pinturas las abordo como dibujos, son muy gestuales, muy espontáneos. Pero lo que más tiempo me toma es pensar en estos temas y decidir cómo abordarlos para que llamen la atención del espectador, generen reflexiones e inicien temas de conversación”.

Filtrof inició esta serie en marzo de 2023, acompañado por el curador e investigador en arte contemporáneo autónomo argentino Federico de la Puente, quien contribuyó al texto curatorial de la exposición y quien, desde Sao Paulo, Brasil —en donde coordina el Uberbau_House, una red de trabajo, centro de investigación y residencias de arte contemporáneo—, acompañó al artista en el proceso de pensamiento y reflexión del que surgen las obras:

“Federico de la Puente es con quien en estos meses he podido aclarar y conversar muchos de los temas que trato. Él es un curador autónomo de Argentina”.

UNA POSTURA CRÍTICA ANTE EL ARTE Y EL MERCADO

Filtrof también cuestiona la relación entre el arte y el mercado, señalando cómo las grandes ferias y museos a menudo alimentan una maquinaria repetitiva y poco diversa. “Es importante tomar una posición coherente con el mercado; yo soy muy crítico con la relación arte y mercado: es tramposo, está lleno de vicios. Lo que vemos en las ferias o museos no es necesariamente lo mejor que se está produciendo en el mundo del arte”.

Sin embargo, Filtrof reconoce el valor de los espacios alternativos como Tabasco 208, destacando su autonomía intelectual y creativa. “Los grandes proyectos y los espacios alternativos —independientes— son más libres en su decir, pensar y hacer; hay más autonomía intelectual y creativa porque no tienen compromisos con nadie y eso los hace más interesantes”.

La exposición Aturdido y con prisa se ubica en un interesante punto medio, según Filtrof, pues combina la línea curatorial de Diego Noyola, que incluye artistas consagrados, con su propia propuesta crítica e independiente: “Diego trabaja con artistas que ya son instituciones en sí mismos”.

El arte no institucional, como el que representa Tabasco 208, desafía al espectador y expande los límites de lo establecido. Propuestas como Aturdido y con prisa nos recuerdan que el arte no solo es una herramienta estética, sino un vehículo de pensamiento crítico, reflexión y cuestionamiento. En un panorama donde el mercado suele dictar las reglas, las voces independientes se alzan como el contrapeso necesario, reclamando su lugar en la conversación artística global. N

