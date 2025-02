El secretario de Seguridad y Paz, Mauro González Martínez, reconoció que las extorsiones denunciadas en Irapuato, estaban relacionadas con la persona detenida hace unos días, conocido por ser jefe de plaza de la región de una organización criminal, y generador de delitos de extorsión, secuestro, homicidio y robo, en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Lo anterior lo expuso en una entrevista después de una reunión con empresarios y comerciantes. Y es que en las últimas semanas, se han recrudecido los ataques a comercios en ese municipio relacionados a la extorsión y cobro de piso.

La detención se llevó a cabo en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, tras un trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Como resultado de la investigación, se obtuvieron pruebas y análisis que sustentaron la orden de aprehensión en su contra.

“No sólo fue el tema de la extorsión, sino diversos temas que tienen que ver con el tema de seguridad” declaró el funcionario.

Dijo que ya han identificado a algunos generadores del tema de extorsión y hay detenciones importantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía.

Comentó que aunque parezca un discurso político hay una coordinación entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

“Están trabajando con la parte de inteligencia de FSPE y como ya hay detenciones no estamos satisfechos y con esto no vamos a dar ya por terminado el tema. Una vez que hay detenciones las líneas de investigación siguen y no sólo todo el territorio guanajuatense”.

El funcionario estatal dijo que se platicó con los empresarios y comerciantes de Irapuato para sensibilizarlos e informarles los resultados de la estrategia de seguridad.

Aseguró que todos los días salen a trabajar y ya se ven los resultados para que la seguridad se construya todos los días.

“Hubo más detenciones por ahí salió un comunicado de la Fiscalía y decirte cuantas detenciones es irresponsable de mi parte, pero hay diversas acciones de los tres niveles de gobierno y lo importante es que se trabaja no solo con el patrullaje y detener, sino que sepan que hay acciones por la inteligencia e investigación, y no sólo es la extorsión sino otros delitos que pasan en Irapuato y en todo Guanajuato”.