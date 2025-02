El escritor soviético-estadounidense Gary Shteyngart, de 52 años, ha declarado su pasión por las capibaras en un artículo publicado en The New Yorker este mes. En el texto, que fue portada de la revista, Shteyngart describe con detalle al roedor gigante originario de Brasil, cuya popularidad ha crecido en todo el mundo gracias a su encanto y comportamiento afable.

Las capibaras, presentes en diversas regiones de América del Sur, se han convertido en un fenómeno en redes sociales como TikTok e Instagram, donde abundan videos de estos animales en su hábitat natural: descansando en la orilla de los ríos, cargando naranjas en la cabeza, interactuando en grupos familiares o nadando con gran habilidad. Su carisma ha atraído no solo a fanáticos obsesionados, sino también a empresarios que han visto en ellas una oportunidad de negocio.

UN AMOR NACIDO EN JAPÓN

En su texto, Shteyngart relata cómo nació su amor por las capibaras en un café de Tokio, donde los visitantes pueden acariciarlas y alimentarlas con zanahorias. Allí conoció a Pisuke, un macho de casi 90 kg que lo conquistó por completo:

“Después de pasar media hora con Pisuke, me sentí inmerso en niveles tántricos de bienestar. El tiempo fluía diferente, mi visión era dulce y el mundo a mi alrededor, puro y pacífico. Comí un sándwich de jalea con pasta de maní en un banco de parque y fue lo más delicioso que jamás había probado. De repente, la mayor ciudad del mundo era solo la orilla de un río amazónico y todos los trabajadores que pasaban eran mis hermanos y hermanas. Yo quería llorar”, escribe el autor.

EL PRIMER CAPIBARA EN NUEVA YORK

Shteyngart recuerda que su primera conexión con una capibara ocurrió en el zoológico de Nueva York, donde vio a un ejemplar solitario y se sintió profundamente identificado con él:

“Algo en ella me invitaba a proyectarme. Su cuerpo ridículo, literalmente un roedor gigante. En ella proyecté mi pasado de soledad, los muchos años que pasé en la jaula del amor no recíproco. Finalmente, pensé, había un ser con un cuerpo tan ridículo como el mío y una dulzura que me hizo sentir nostalgia de un pasado de mí mismo”, confiesa.

UN ESCRITOR CON CLARIDAD

Gary Shteyngart es autor de Absurdistán, Fracassinho: Memorias y Una historia de amor real y supertriste, publicados en Brasil por la editorial Rocco, además de Lake Success, lanzado por Todavia. Su prosa, cargada de humor y sensibilidad, logra transformar la admiración por un animal en una profunda reflexión sobre la vida y la conexión humana.

Las capibaras, al parecer, no solo conquistan corazones en la selva o en redes sociales, sino también en la literatura. N

