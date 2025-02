Sí, emprender no es tarea fácil. Los emprendedores deben sortear numerosos obstáculos, desde una burocracia excesiva hasta un acceso limitado a recursos y apoyos estructurales. Frente a ello, Paola Villarreal Carvajal, de 29 años, desentrañó las historias de los unicornios mexicanos, además de dar voz a más de 60 figuras clave del ecosistema empresarial, para presentar un análisis integral que combina tanto los aciertos como las dificultades del emprendimiento en uno de los países más importantes de América Latina. A esta radiografía la tituló: Creando unicornios: el futuro del emprendimiento está en México (Conecta, 2024).

“Si tuviera que describir a mi país, en una palabra, sería resiliente. Sin embargo, ser emprendedora aquí no es nada sencillo, lo digo porque tengo un negocio completamente digital. Me dedico a las relaciones públicas y la mayoría de mis clientes se encuentran en la Ciudad de México”, comenta en entrevista con Newsweek en Español la autora originaria de Nuevo León y quien dirige su propia firma, Entrepreneur Agent®️.

“Cuando afirmo que ‘el emprendimiento está en México’ no lo digo pensando en competir con economías como las de Estados Unidos y China, sino refiriéndome al espíritu colaborativo que nos caracteriza”.

CARGA BUROCRÁTICA

Uno de los principales retos al momento de lanzar una empresa o proyecto se encuentra en la alta carga burocrática que dificulta los procesos de registro y operación de nuevas empresas, insiste la comunicóloga regiomontana. Aunado a estas limitantes, las mujeres emprendedoras enfrentan barreras culturales que las disuaden de participar en espacios de visibilidad. El miedo a la crítica o a cometer errores frena su participación en eventos y entrevistas.

“Aunque hay muchas emprendedoras, pocas alzan la voz en eventos y foros. Esto refleja un temor a la crítica pública y a la necesidad de empoderamiento. Incluso cuando realicé esta obra mi enfoque principal era invitar a más mujeres. Sin embargo, muchas no me contestaron y otras argumentaron no estar interesadas; mientras que los hombres, literalmente, al día siguiente de contactarlos ya me estaban mandado sus agendas. Muchas veces si asistimos a un evento observamos a panelistas del género masculino, pero a mujeres bajo el rol de moderadoras”, apunta desde una videollamada.

LA SALUD MENTAL, UN TEMA OLVIDADO

En palabras de Villarreal Carvajal, otro aspecto que rara vez se discute es el impacto del emprendimiento en la salud mental. Estrés, ansiedad y agotamiento son comunes entre emprendedores que, además de gestionar sus negocios, deben lidiar con la incertidumbre económica y el peso de sus responsabilidades personales. En ese tenor, recuerda la entrevista que sostuvo con Adolfo Babatz, fundador y CEO (director ejecutivo) de Clip, una de las empresas unicornio en México que fue la primera solución de pagos fintech [tecnofinanzas] para miles de negocios, la cual acabó con la dependencia a las terminales bancarias convencionales.

A tenor de Villarreal, fue Babatz quien puso sobre la mesa el “costo invisible” de Clip. Durante su desarrollo y despegue, este director ejecutivo se enfrentó a un camino solitario y al síndrome del impostor. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe ese último fenómeno psicológico como una creencia irracional que no permite al sujeto tener confianza en sí mismo. Los afectados consideran que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte y no de su esfuerzo, talento o capacidad.

“Es necesario contar con una red de apoyo. Adolfo me dijo esta frase: ‘No te tomes tu propio veneno’, en referencia a no perder el piso porque, en el mundo del emprendimiento y de las start-ups [empresas emergentes], las cosas siempre cambian”, añade la licenciada en Ciencias de la Comunicación.

EL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO Y LAS DIFERENCIAS EDUCATIVAS

De igual manera, otro punto clave es la disparidad entre universidades privadas y públicas en cuanto al acceso al conocimiento emprendedor. Mientras que las primeras fomentan proyectos de innovación y tecnología, en las instituciones públicas el enfoque sigue siendo hacia empleos tradicionales, es decir, de “jefe y subordinado”. Democratizar este acceso es esencial para que el emprendimiento no sea exclusivo de ciertas clases sociales, apunta la joven egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Las universidades privadas tienen un gran contexto de lo que ocurre en el ecosistema del emprendimiento. Pero también las instituciones educativas y entidades públicas deberían comprender qué hay detrás de un sector tecnológico en nuestro país”, destaca. Y sus palabras resuenan con los datos de la Asociación de Emprendedores en México (Asem), la cual destaca que 72.9 por ciento de los fundadores de empresas que han logrado una venta, fusión o adquisición exitosa provienen de instituciones privadas.

Según la Radiografía del Emprendimiento en México 2024, 35.3 por ciento de quienes estudiaron en escuelas particulares crean un negocio por necesidad; mientras que esa cifra se eleva en torno a quienes cursaron su último grado de estudios en una universidad pública (44.8 por ciento).

TODO SOBRE “CREANDO UNICORNIOS” Y EL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO

La ópera prima de Villareal Carvajal examina el ecosistema emprendedor mexicano y analiza las condiciones que posibilitaron a nueve empresas lograr una valoración superior a los 1,000 millones de dólares, para así ser denominadas empresas unicornio. Entre las firmas nacidas en México están: Kavak, Clip, Bitso, Merama, Incode, Nowports, Clara, Stori y Konfío.

A partir de una investigación exhaustiva, entrevistas y una narrativa periodística envolvente, esta obra recoge conocimientos de personajes clave y responde a preguntas como: ¿qué motiva a los fundadores?, ¿cuáles son sus retos? y ¿cómo enfrentan el lado más complejo del emprendimiento?

“Penguin Random House, a través de su sello Conecta, me contactó en 2023 para hacer realidad este proyecto. Cuando en el ámbito editorial se menciona ‘manuscrito por solicitud’, no quiere decir que ellos ya lleguen con una idea preconcebida del título del libro y su contenido. La propuesta inicial fue crear una obra sobre unicornios mexicanos. Aunque en internet ya existe bastante información, mi intención era ofrecer una perspectiva más humana de esta figura mítica”, pormenoriza en conversación con este medio.

Y deja en claro que no se trata de una guía sobre cómo emprender ni construir una empresa emergente, aunque aborda los conceptos más básicos; tampoco es de motivación empresarial, “por fascinantes e inspiradoras que pueden ser las historias”. Para Villarreal Carvajal fue clave entender cómo México se convirtió en tierra de unicornios en apenas una década, mientras que países como Estados Unidos, con aproximadamente 712 unicornios, y China, con 357 para finales de 2022, lideran la Hurun Global Unicorn List 2023.

“UNA HAZAÑA POCO COMÚN”

Desde su experiencia, alcanzar el estatus de unicornio es una hazaña poco común. Las empresas deben tener una idea innovadora, una visión clara de crecimiento y un plan de negocios sólido, así como una forma viable de hacer llegar su mensaje a los fondos de capital de riesgo (forma de financiación que se utiliza principalmente para apoyar a empresas emergentes) y a los inversores privados.

Si bien las empresas emergentes de alto crecimiento con grandes valuaciones existen desde hace tiempo, explica Villarreal Carvajal, el término unicornio es relativamente nuevo. Surgió en 2013 debido a la terminología acuñada por Aileen Lee, fundadora y socia de Cowboy Ventures, una firma de capital de riesgo ubicada en California.

Conforme al libro, en América Latina solo seis países cuentan con unicornios: Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay. En tanto, las empresas más grandes en cuanto a valuación de esta región son: Kavak, Rappi y QuintoAndar. Respecto al primer unicornio, nacido en territorio mexicano, fue el único caso de éxito que la autora no pudo entrevistar.

“Primero me acerqué a su equipo de comunicación, había conocido a al menos tres contactos durante mi visita a sus primeras oficinas de Monterrey. Desafortunadamente en una llamada telefónica Kavak anunció que no tenía disponibilidad ni interés en participar. Sin embargo, hubiera sido una joya tener sus voces al convertirse en el primer unicornio mexicano (en 2020)”, argumenta Paola sobre la empresa especializada en la compra y venta de autos seminuevos.

“EL EMPRENDIMIENTO NO ES SOLO UNA TENDENCIA”

A pesar de los desafíos, el panorama emprendedor en México tiene un potencial significativo. En los próximos cinco años, la exestudiante de UANL espera un crecimiento impulsado por herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA). Además de proyectos de salud mental, al estilo de Yana, acrónimo de “You are not alone” (no estás sola). El chatbot surgió a partir de los episodios de depresión de su creadora, Andrea Campos Guerra, quien presenta este padecimiento desde los ocho años. Gracias a la IA, esta mexicana diseñó una aplicación para ayudar a mejorar el estado emocional y que, en poco más de un año, se situó entre las aplicaciones más descargadas en el mundo de habla hispana.

“No olvidemos que, además de emprendedoras, somos humanas. Debemos buscar el balance en nuestras vidas. A las 18:30-19:00 horas, hable quien me hable, me voy a mis ejercicios, ya sea pilates u otra actividad”, dice entre risas.

El mensaje final de Paola resalta la importancia de rodearse de personas que genuinamente apoyen a los emprendedores y aprender de historias reales de esfuerzo y sacrificio.

“El emprendimiento no es solo una tendencia; es una herramienta para transformar vidas. La historia de cada unicornio está hecha completamente a la medida, de manera artesanal y jamás podrá ser replicada por ninguna otra start-up o compañía”, concluye. N