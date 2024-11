Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, reconoce que la incidencia delictiva se mantiene en niveles considerables en barrios como el Puertecito de la Virgen, La Ribera, entre otros, donde se viven entornos hostiles que afectan su cotidianidad.

La presidenta atribuyó directamente a paracaidistas de otros estados como parte del problema, pues reconoció que hay zonas muy afectadas por este tipo de prácticas.

“Seguimos teniendo problemas altos índices, pero ha bajado. Es una itinerancia entre los niños y el Gobierno. No es difícil de deducir, tenemos muchas casas abandonadas ocupadas por paracaidistas que generalmente viven en otros estados y no son personas que vengan a hacer algo bueno” declaró.

Aunado a tal información, el primer edil reconoció que la Policía Municipal cuenta con 83 elementos policiales, a fin de que 12 cadetes cumplan con los filtros necesarios.

“De alcanzar no alcanza, no hay dinero suficiente, pero se puede trabajar fortaleciendo otras áreas como DIF Municipal, y demás. Nuestra propiedad es que la gente sepa que venimos a hacer las cosas bien, y esto es muestra de que no lastimamos el bolsillo de los francoromenses” agregó.