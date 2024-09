Durango ya merecía espectáculos de talla internacional, coincidieron duranguenses y visitantes que vivieron al máximo el concierto de los Black Eyed Peas, organizado por el Gobierno del Estado, de forma gratuita en las instalaciones de la Feria Nacional Francisco Villista.

Cinthia, fue la más afortunada de la noche, ya que consiguió que los cuatro famosos firmarán su pancarta: “Estoy muy agradecida, estoy muy contenta y más porque valió la pena, con la suerte que conseguí un autógrafo, lograron cumplir uno de mis sueños”.

Brandon Rodríguez, agradeció por la realización del evento: “Lo que más me gustó fue que por primera vez en Durango traigan a un artista de esta magnitud, gracias al gobernador Esteban Villegas y que se vuelva a hacer otro evento como este.

Desde antes de empezar, todos los fans y el Staff ya tenían toda la actitud, así lo platicó Karen Pulido, quien asistió con sus amigos a vivir esta gran noche: “Lo disfrute al máximo, son artistas internacionales que nos gustan a muchísimos y oportunidades como estas, son las que en verdad valen la pena. A los duranguenses nos encantan este tipo de eventos”.

Kateryn Domínguez, calificó la experiencia como increíble: “Fue maravillosa y verla con mis amigos fue muy padre, no pensé que fuera a venir a un concierto de este nivel aquí en Durango. Cuando me enteré que iba a ser gratis, no me lo podía creer. Gracias por hacer este esfuerzo para todos los duranguenses”.

Rafael Mares, viajó desde Zacatecas junto a su esposa, hermana y sobrina, para disfrutar de este magno evento: “Valió la pena, es un espectáculo de primer mundo y las horas de espera, las largas filas y el entusiasmo que se le vio a la gente fue excelente. La verdad un diez al Gobierno del Estado de Durango”, concluyó.

Duranguenses y visitantes que crecieron escuchando la música de Black Eyed Peas y jóvenes de las nuevas generaciones, vivieron la experiencia de uno de los conciertos que se volverán inolvidables y que marcará un antes y un después en los atractivos culturales y turísticos que ofrece Durango.

