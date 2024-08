En el caso particular de Mágico maíz “queríamos dar una perspectiva global sobre la historia de este cereal. No nada más el papel en nuestro acontecer cotidiano (si pensamos en nuestra dieta alimenticia), sino también en términos culturales y de identidad. Estamos hablando de un cereal, que sin pensarlo todos los días nos define como una cultura. No nada más aquí en México, podemos ampliar este aspecto prácticamente hacia toda América Latina”.