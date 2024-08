San Diego, California.- “Total Syntek USA Tour 2024 es una predisposición que quiero hacer con el público a que vas a ir a meterte a mi mundo,” promete Aleks Syntek en entrevista con Newsweek en Español Baja California.

El renombrado cantante, escritor y productor mexicano está listo para nuevamente electrizar los escenarios de Estados Unidos con su muy esperada gira. Syntek, quien es conocido por sus éxitos icónicos y energía inigualable, iniciará una gira de cinco ciudades que promete ser un viaje musical inolvidable; producida por Visión Music Agency y Live Nation, la gira comenzará el 28 de octubre en The Observatory North Park en San Diego, California.

Syntek ha sido pionero del remix, conciertos acústicos, conciertos en streaming, ‘wall of sound’ en Mexico, y el ‘soundtrack’ para el cine nacional.

“He sido el primer mexicano en tener una banda de puras mujeres músicos, y en tener un VJ poniendo videos en vivo en los conciertos”, exaltó Alex Syntek.

Syntek ha logrado en su carrera ser legítimo con propuestas singulares e interesantes.

“Y es lo que yo he venido buscando todos estos años – no perder mi esencia, no perder mi propuesta, y ser un artista muy genuino en ese sentido”, refirió.

El artista ha sido una figura prominente en la música latina durante mas de tres décadas, con una carrera marcada por numerosos premios y reconocimientos. Ha ganado tres Latin Billboard Awards y tres premios MTV, así como ha sido nominado a 10 Latin Grammys, un Grammy, y cinco Premios MTV Latino.

Asimismo, ha ganado en premiaciones como el Ariel, Diosa de Plata y Canacine. A pesar de esto, Syntek aclaró, “La grandeza de un creativo no se da con los éxitos y los reconocimientos. Se da cuando te caes al piso y te tienes que levantar las veces que te tumban y vez como le haces para poderte levantar. Es lo que te da fortaleza, creatividad, garra y hambre para poder hacer las cosas”.

Deja claro Syntek que su primer álbum, “Hey Tu!“ (EMI) grabado con su grupo La Gente Normal, fue lanzado en vinilo en 1989 iniciando formalmente su carrera discográfica.

“Un artista, si ama la música y tiene pasión por la música, tendrá que estar buscando la manera de que su carrera sea trascendente, sea atemporal y dure lo que pueda durar”, enfatizó.

A lo largo de su carrera, Syntek ha trabajado con Armando Manzanero, Tania Libertad, Ray Manzarek (The Doors), Alan Parsons, Joe Jackson (próximamente), Celia Cruz, Juan Gabriel, José José, entre otros grandes artistas.

Entre sus obras importantes destacan “Más Fuerte de lo que Pensaban” (1994), “Bienvenido a la Vida” (1995), “De Noche en la Ciudad” (2003), y “Anatomía del Amor” (2021). El sencillo más reciente, “Cautivo,” grabado con El Tambor de la Tribu, fue lanzado en plataformas digitales el 23 de agosto de este año.

Syntek siempre a buscado la innovación, “de traer algo nuevo a la mesa… no me gusta usar formulas – lo veo anti creativo”.

Su sonido único y su enfoque innovador le han valido una base de fans leales y el reconocimiento de la crítica en todo el mundo.

“Hoy día -explica Syntek- como esta todo tan efímero y rápido, muchas personas podrán tener un hit y ser famosos de la noche a la mañana, pero muy pocos tienen hambre, y muy pocos tienen una carrera dejando un legado de muchos años.”

Y agregó el artista, “Yo veo la música como un parque de diversiones enorme, donde te puedes subir a muchos juegos de todo tipo”.

Los fans podrán esperar una experiencia en vivo extraordinaria al ser testigos de interpretaciones que Syntek hará de sus grandes éxitos como “Duele el Amor,” “Intocable,” “Sexo, Pudor y Lágrimas,” “Corazones Invencibles” y “Tú Necesitas.”

Fechas confirmadas incluyen:

28 de octubre: The Observatory North Park, San Diego, CA

29 de octubre: House of Blues, Anaheim, CA

30 de octubre: The Regent Theater, Los Angeles, CA

1 de noviembre: The Echo Lounge & Music Hall, Dallas, TX

4 de noviembre: House of Blues, Houston, TX

Más información sobre fechas adicionales y boletos en Live Nation y Ticketmaster.