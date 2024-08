La Feria Nacional “Francisco Villa” cuenta, por primera vez, con un hospital sobre ruedas y servicios médicos. Hasta la fecha, los registros de la Secretaría de Salud apuntan a que se han realizado más de mil atenciones a duranguenses y visitantes.

Alfonso Gutiérrez Rocha, director de Salud Pública, indicó que las atenciones son gratuitas, e incluyen servicios de Rayos X, análisis clínicos, atención psicológica, dental, visual. También se cuenta con un quirófano para emergencias.

Destacó que el Hospital Rodante dentro de la Feria cuenta con el apoyo de médicos y personal de la Ruta de la Salud y de la Dirección Municipal de Salud Pública, así como ambulancias de Cruz Roja y la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes están a disposición de los asistentes en un horario de 10:00 am a 5:00 pm para consultas médicas.

Revisión visual la principal demanda

Además, de los servicios de Rayos X, análisis clínicos, atención psicológica, dental, visual y de nutrición que están disponibles en el horario de 4:00 pm a 12:00 am. El quirófano está a disposición de 10:00 am a 4:00 am para brindar servicios urgentes y básicos de ser necesario.

En cuanto al tipo de atenciones, el director informó que el mayor porcentaje de visitantes que acuden a la Ruta de la Salud es para revisión visual, al registrar poco más de 500 consultas en una semana y media, en el que se hace un estudio de graduación y se programa la entrega de lentes de manera gratuita en días posteriores.

Gutiérrez Rocha explicó que para recibir atención visual se solicitan datos de la credencial de elector, y en caso de ser menores de edad, el padre acompañante o tutor debe presentar su identificación oficial.

Respecto al servicio de laboratorios clínicos, el paciente debe presentar la solicitud de su médico que especifique los requerimientos a estudiar, así como una identificación oficial, acudiendo en un horario de 4:00 pm a 12:00 am.

