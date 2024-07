El candidato republicano Donald Trump declaró en una entrevista el lunes por la noche que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene un “ego” y por ello continuará su campaña por la Casa Blanca a pesar de los llamados para que se retire debido a preocupaciones sobre su aptitud mental.

“Creo que él (Biden), tú sabes, es muy posible que se mantenga“, dijo Trump al presentador Sean Hannity en una entrevista con el canal Fox News, la primera desde la desastrosa aparición de Joe Biden en su debate presidencial a finales del mes pasado.

“Biden tiene un ego y no quiere renunciar”, agregó Trump. El expresidente republicano también dio su primer relato detallado sobre el debate organizado por CNN en Atlanta, durante el cual Biden a menudo perdió el hilo de sus pensamientos y, en ocasiones, habló de manera incoherente y aturdida.

“Les dije. Fue un debate extraño, porque durante un par de minutos, las respuestas que dio no tenían mucho sentido”, sostuvo Trump.

El también empresario estadounidense aseguró que intencionalmente no miró demasiado a Biden mientras hablaba. “Di un par de miradas cuando él estaba dando algunas respuestas realmente malas. Ni siquiera eran respuestas. Eran solo palabras puestas juntas que no tenían significado ni sentid”, añadió.

TRUMP VS. BIDEN: EL PRESIDENTE SUMA APOYOS DE CONGRESISTAS DEMÓCRATAS

En otras noticias, luego de las declaraciones de Trump sobre el “ego” de su contraparte, Joe Biden sumó este martes 9 de julio el apoyo de los congresistas demócratas importantes, pero la rebelión interna latente persiste y no han alcanzado un consenso para mantener al presidente de 81 años como candidato a las elecciones de noviembre.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes (baja), Hakeem Jeffries, se reunió con colegas que temen que el caos provocado a partir del debate ante el expresidente republicano Donald Trump ponga en peligro sus escaños.

Un congresista, que habló con medios estadounidenses bajo condición de anonimato, describió la reunión como “intensa”. Otro adelantó que la sensación era “prácticamente unánime” acerca de que Biden debía pasar el testigo en esta carrera.

Sin embargo, en la reunión plenaria del partido celebrada más tarde hubo indicios de que Biden ha ganado terreno. Varios parlamentarios declararon su lealtad al presidente. Jerry Nadler, el demócrata de rango mayor en el comité judicial de la Cámara de Representantes, lo respaldó a pesar de que, según la prensa, hace unos días opinó que debía dejar paso a otro candidato.

“Dijo que seguirá (en la carrera), es nuestro candidato y todos vamos a apoyarlo, ojalá todos lo apoyemos”, declaró a periodistas.

Biden se compromete a cumplir un segundo mandato completo si es reelecto, prometió el martes su portavoz, Karine Jean-Pierre. Y destacó que obtuvo el apoyo de grupos de congresistas afroamericanos e hispanos, así como de parlamentarios del ala progresista como Alexandra Ocasio-Cortez.

“Por ahora, el presidente Biden es candidato y apoyamos al candidato demócrata que derrotará a Donald Trump. Es un hecho. En esas estamos”, declaró el congresista Peter Aguilar, después de la reunión de los demócratas de la Cámara.

DECIDIDO A PERMANECER EN LA CARRERA

Por su lado, los senadores demócratas también debatirán sobre la candidatura de Biden este martes. Hasta ahora, la mayoría de los demócratas han respaldado públicamente a Biden, pero el partido sigue dividido tras lo visto en el debate, seguido en vivo por unos 51 millones de estadounidenses.

“Sencillamente tiene que dimitir”, dijo a la cadena CNN el demócrata de la Cámara de Representantes Mike Quigley. La crisis ha levantado ampollas en el partido cuando faltan menos de cuatro meses para los comicios.

“No creo haber estado nunca en un ambiente político más complicado que mi vida”, reconoció el senador John Hickenlooper en un desayuno de trabajo por la cumbre de la alianza militar OTAN. Biden reiteró el lunes que está decidido a permanecer en la carrera y desafió a los demócratas descontentos a postularse durante la convención del partido en agosto.

El presidente más viejo de la historia de Estados Unidos afirmó que su mal desempeño en el debate, durante el cual se quedó boquiabierto varias veces, se debió a una “mala noche” causada por un resfriado y el desfase horario por viajes al extranjero.

La Casa Blanca también intervino. Su médico personal afirmó el lunes que Biden fue evaluado por un especialista en la enfermedad de Parkinson solo como parte de pruebas neurológicas rutinarias durante su examen médico anual.

Por ahora los esfuerzos de Biden no lograron convencer al consejo editorial del periódico The New York Times. En un artículo mordaz, la junta directiva de ese medio estimó que los líderes demócratas “deben decirle la pura verdad”.

“Tienen que decirle que su desafío amenaza con darle la victoria al señor Trump. Tienen que decirle que se está ridiculizando y poniendo en peligro a su legado”, insistió el editorial del diario.

Biden sigue a la zaga en las encuestas y la atención de los medios ahora se centra en sus debilidades, en lugar de hacerlo en su rival Donald Trump, condenado por la justicia penal y con varios cargos pendientes. N

(Con información de AFP)

