El auge de la Inteligencia Artificial está transformando rápidamente cómo vivimos, trabajamos, jugamos y aprendemos. Al mismo tiempo, los Latinos en EE. UU., que ahora representan casi el 20% de la población y el 25% de la juventud, están emergiendo como una potencia económica, contribuyendo significativamente al PIB, especialmente en estados como California y Texas. Este artículo explora la intersección de estas dos fuerzas, destacando las oportunidades únicas que presentan para la educación y la economía.

A lo largo de mi carrera en tecnología, he presenciado muchos cambios de paradigma, pero ninguno tan profundo como la actual transformación impulsada por la IA. La intersección de esta revolución tecnológica con la creciente influencia de la población Latina en EE. UU. presenta un momento extraordinario.

Los Latinos están estratégicamente posicionados para ser actores clave en este cambio, y al involucrarse activamente con la IA, pueden aprovechar al máximo esta coyuntura para dar forma a un futuro más brillante e inclusivo para todos.

IMPLEMENTANDO LA IA GENERATIVA: ADOPCIÓN SIN PRECEDENTES Y SU IMPACTO ECONÓMICO

La innovación y la tecnología han sido una parte clave de nuestra historia. Si observamos sólo el último siglo desde la introducción de la computadora central en 1950, hasta la computadora personal, la telefonía móvil, la computación en la nube y la búsqueda en Internet, todas estas innovaciones han tenido un impacto tremendo en nuestra economía, empleo y educación.

Sin embargo, es la primera vez en nuestra historia de innovación que presenciamos una adopción de tecnología a la velocidad que hemos visto con la Inteligencia Artificial Generativa.

ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios activos mensuales solo dos meses después de su lanzamiento, convirtiéndose en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia.

Por otra parte, las estadísticas de los líderes de la industria revelan que el 47% de los principales directores en tecnología están priorizando la IA en sus presupuestos, subrayando su centralidad en las estrategias empresariales futuras. Estos líderes, desde directores ejecutivos, directores de seguridad de la información, hasta altos ejecutivos en tecnología, son fundamentales para integrar la IA en la vida diaria de los estadounidenses.

Esto se puede evidenciar por el impacto potencial de la IA en el empleo, que es tanto dramático como dual. Según las previsiones de McKinsey & Co., la automatización podría desplazar hasta 800 millones de trabajadores a nivel mundial para 2030, dependiendo del ritmo de adopción. Sin embargo, se predice que este cambio tecnológico también creará nuevas oportunidades laborales, agregando potencialmente entre 555 millones y 890 millones de empleos en todo el mundo, equilibrando así la balanza de la transformación laboral.

Las inversiones en IA por parte de las principales corporaciones tecnológicas como Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia y Microsoft, así como los modelos emergentes de IA (Modelos de Lenguaje Extenso) como OpenAI, Bloom, Claude y Cohere, señalan un cambio significativo hacia esta tecnología. Esta afluencia de capital no solo se trata de avanzar en la IA; se trata de garantizar que estos avances reflejen inclusivamente la diversidad de nuestra población.

La presencia de un número sustancial de empresas de la lista Forbes AI 50 en el estado de California, que tiene una población Latina significativa, también subraya el papel crítico de esta comunidad en el panorama tecnológico.

Forbes AI 50

LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA POTENCIA: EL ASCENSO DE LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS

En ese mismo período ha surgido otra potencia que merece ser destacada: el ascenso demográfico de los Latinos en los EE. UU.

Como destacó el Latino Donor Collaborative, según datos claves del Informe Oficial del PIB Latino de EE. UU. de 2023, la población Latina constituye casi el 20% de la población total, y el 25% de los jóvenes en el país. Esta impresionante demostración de fuerza poblacional y económica está respaldada por evidencia tangible, como lo demuestran California y Texas, dos estados con mayoría de población Latina que se encuentran entre los más altos en PIB a nivel nacional, y que compiten también con el PIB de muchos países. Estos dos estados representan el 30% del PIB total de los Estados Unidos.

APROVECHANDO EL IMPULSO: LA CONVERGENCIA DE LA IA Y EL CRECIMIENTO LATINO

Tanto la IA como la comunidad Latina, aunque distintas, son cruciales para la prosperidad continua de la nación. La alineación de la evolución tecnológica con el cambio demográfico de los Estados Unidos debido al crecimiento de la población Latina está estableciendo la base para una evolución económica y social sustancial.

Así, estamos experimentando un “Momento a la Velocidad de la Luz” donde el auge de la IA y la tecnología convergen con el poder educativo, laboral y económico de los Latinos, creando una superpotencia aún mayor en los EE. UU. Tenemos una oportunidad sin precedentes para nivelar el campo de juego y acelerar nuevas posibilidades y transformaciones en cómo vivimos, trabajamos, jugamos y aprendemos.

Para las empresas de inteligencia artificial, la integración de Latinos va más allá del empleo. También implica garantizar su representación en todo el proceso de desarrollo de la IA, desde la concepción hasta la implementación. Esta participación es crucial no sólo para desarrollar sistemas y lenguajes de IA culturalmente competentes y abordar los sesgos que puedan contener, sino también para crear un entorno donde la tecnología refleje la diversidad de sus usuarios, mitigando con ello los sesgos presentes en los sistemas actuales.

Estos avances y el ritmo de escalabilidad de las aplicaciones y datos de IA continuarán creciendo exponencialmente, requiriendo una infraestructura que incluye semiconductores y centros de datos a una escala paralela y, diría yo, aún más avanzada. El gobierno federal de EE. UU. ha impulsado la inversión en investigación, desarrollo y producción de semiconductores nacionales a través de la Ley CHIPS y Ciencia de 2022. Como resultado, las empresas de semiconductores han anunciado más de $200 mil millones en inversiones en fábricas en EE. UU. hasta 2032. La ubicación de estas fábricas coincide con algunos de los estados donde los Latinos son mayoría, o tienen una población significativa. La IA es más que una simple aplicación o herramienta; es una oportunidad para revolucionar el trabajo y las habilidades necesarias para impulsar nuestro futuro.

En el ámbito de la educación, esta alineación también es sumamente crítica. El aumento significativo de las inscripciones de Latinos en programas de ciencias e ingeniería, un 65% en la última década, sitúa a esta demografía en la vanguardia de los sectores más influenciados por la IA. Esta progresión educativa es crucial, ya que capacita a la comunidad Latina para desempeñar un papel significativo en los campos impactados por la evolución de la IA, desde sectores impulsados por datos como la salud y las finanzas, hasta la administración pública.

A medida que la IA continúa evolucionando, es imperativo que todos los interesados, incluidos los legisladores, los educadores y los líderes de la industria, promuevan un entorno inclusivo que fomente el crecimiento y la influencia de la comunidad Latina en este sector. Esto no se trata simplemente de inclusión; se trata de aprovechar todo el espectro de ideas, perspectivas y talentos para impulsar la innovación y garantizar una ventaja competitiva en un mercado tecnológico globalizado.

PARA MANTENER SU POSICIÓN COMO POTENCIA ECONÓMICA INTERNACIONAL LÍDER, ESTADOS UNIDOS DEBE APROVECHAR EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA DINÁMICA COMUNIDAD LATINA

Los Latinos representan la fuerza laboral de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y la tercera economía de más rápido crecimiento del mundo. Fomentar la educación en IA entre los estudiantes y comunidades Latinas, con la asignación de fondos adecuados, puede contribuir significativamente a aumentar su participación en el PIB, potencialmente agregando 15.7 billones de dólares estadounidenses a la economía global y 3.7 billones de dólares a la economía de América del Norte para 2030. Priorizar y apoyar iniciativas que garanticen que los beneficios de la IA sean no solo accesibles, si no también favorables para los Latinos en Estados Unidos, es imperativo para sostener el crecimiento económico de la nación.

Todo esto para concluir que este momento de velocidad lumínica es el impulso de esta importante iniciativa. Para con ella destacar no solo la oportunidad y el desafío que tenemos enfrente, sino también subrayar la responsabilidad que conlleva.

En esta serie conocerán a los líderes que están marcando la diferencia y que son los pioneros en esta tecnología que ha cambiado y seguirá cambiando nuestras vidas.

Nuestro objetivo es catalizar este momento para compartir quién está liderando, cómo están liderando y, lo más importante, por qué están liderando. Siempre digo, puedes ser lo que puedes ver, ¡y ahora podemos verlo para poder serlo!

Buena suerte y asegúrense de estar surfeando las olas de la IA, y el crecimiento de los Latinos en este fascinante campo.

Guillermo Díaz Jr. es un líder empresarial transformador y defensor de la inclusión y la diversidad. Es fundador y CEO de Conectado Inc., una innovadora plataforma digital Web 3/IA con la misión de acelerar el acceso a oportunidades para aumentar la representación en STEAM. Fue CEO de Kloudspot y Director Global de Información de Cisco, donde desarrolló un sólido historial de aceleración cultural a través de personas, procesos y tecnología. Guillermo es director de Jack in The Box, Blue Shield of California y Kloudspot.