Científicos, académicos, funcionarios y ambientalistas debatirán viernes y sábado en Costa Rica medidas de preservación y sostenibilidad para la salud de los océanos frente al cambio climático y las acciones humanas, un año antes de la conferencia mundial sobre el tema que se celebrará en Francia.

El país centroamericano alberga el encuentro “Immersed in change” (Inmersos en el cambio) al coorganizar con Francia la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC), prevista para junio de 2025 en la ciudad de Niza.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, explicó en vísperas del foro que será “un espacio de intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas en temas relacionados con la salud del océano”. Los participantes debatirán temas de gobernanza, calentamiento global, pesca o biodiversidad marina que ayuden a la toma de decisiones en la conferencia en Francia.

Uno de los ejes principales de “Immersed in change” es continuar con la agenda política internacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en 2015 por la ONU. Sobre estos, el número 14 versa sobre la protección del océano. Para ello el primer paso es sumar miembros al Tratado de Protección de Altamar firmado en 2023 por más de 70 países, entre ellos los dos anfitriones.

“Costa Rica trabaja arduamente en el objetivo de proteger 30 por ciento de las superficies terrestres y marinas en el año 2030 y la ratificación por parte del mayor número posible de países miembros (de la ONU) del nuevo tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas internacionales”, explicó André.

CORREDOR BIOLÓGICO MARINO

La altamar son aguas internacionales que empiezan donde acaban las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados, a unas 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas.

Actualmente, solo alrededor del 1 por ciento de la altamar está bajo medidas de conservación. Y la herramienta estrella del tratado es la creación de zonas marinas protegidas en estas aguas.

“Si se quiere llegar a Francia con los deberes hechos, es este fin de semana en Costa Rica dónde se debe pasar de las palabras a la acción”, comentó la bióloga marina Pilar Marcos, responsable de Océanos de Greenpeace Internacional.

Un ejemplo de esta diplomacia internacional es el proyecto firmado por Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica para crear un corredor biológico marino en el océano Pacífico. Lo anterior, desde las islas Galápagos, en Ecuador, hasta la isla del Coco en Costa Rica.

“Sería una de las mayores estrategias de conservación en el mundo”, destacó la organización medioambiental WWF.

LA SALUD DE LOS OCÉANOS Y LA CONTANIMACIÓN MARINA

El encuentro en San José servirá también para comparar situaciones, prácticas y previsiones. “Hay serios problemas asociados a la contaminación marina. Y de ahí hay muchísimas fuentes de contaminación que están dañando la salud de los océanos”, indicó Álvaro Morales, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Dos tercios de la superficie de la Tierra están cubiertos de agua y los océanos son la mayor fuente de absorción de CO2 en el planeta. “Cuando el océano no tiene una buena salud, empiezan a darse manifestaciones en su productividad biológica. Además de la capacidad de adaptación de los organismos al cambio climático”, comentó Morales.

Encontrar soluciones para recuperar, sostener y mantener la salud de los océanos es la meta de “Inmersed in change” como paso previo a la conferencia mundial. “Si no, no llegaremos a tiempo de proteger al menos 30 por ciento de los océanos del mundo para 2030”, advirtió Greenpeace. N