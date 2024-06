El Instituto Nacional Electoral de (INE) https://ine.mx/#/ tiene proyectado el recuento de al menos 102 mil casillas, es decir, un poco más del 60% del total instalado en la elección presidencial.

El proceso se realizará a partir de hoy como parte de los cómputos oficiales de los comicios del 2 de junio; es decir, lo que se dio a conocer ese día sólo fueron tendencias resultados preliminares; ahora, en los 300 distritos del país se procederá a las sumatorias, así como a los recuentos.

Conteo de votos, es cumplir con la ley

El Consejero Martín Faz explicó que en el proceso que arranca este miércoles tienen que cumplirse los preceptos de la ley, que establecen en qué casos se tienen que abrir los paquetes electorales para recontar voto por voto, con la presencia de los representantes de los partidos políticos.

No existe fraude electoral

No obstante, rechazó que se pueda hablar de un fraude electoral, pues es normal que los funcionarios de casilla tengan errores o incluso dejen el acta de escrutinio y cómputo dentro del paquete electoral, por lo que es necesario abrirlos.

Martín Faz se refirió a los señalamientos con los que algunos personajes políticos han acusado un presunto fraude electoral. “Son narrativas que no corresponden con la realidad, inconsistencias siempre hay y una de las más notorias es ésa, que no se haya hecho una adecuada transcripción de los resultados en el cartel”, comentó. “Yo no voy a cuestionar las estrategias de los partidos políticos, tanto el PREP como el conteo rápido coincidencias demuestran que hay una consistencia técnica por parte de estos dos instrumentos”, agregó.

Ayer a mediodía venció la prórroga que se les dio a los partidos tras reportar fallas en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo que arrancará la revisión a cada peso gastado y recibido.

