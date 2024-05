“La solución que nosotros encontramos o el aporte del Poder Judicial respecto a la prevención de la violencia familiar en contra de la mujer es simplemente brindando una justicia efectiva; simple y sencillamente que la mujer violentada tenga justicia con perspectiva de género, que se conozcan las circunstancias que rodean su entorno y sobre todo proporcionar con esas circunstancias una justicia diferenciada, todo esto tiene como objetivo fundamental precisamente no la revictimización de la mujer violentada, su seguridad jurídica, la satisfacción que el daño causado sea resarcido y sobre todo que no vuelva a repetirse, esa situación de como garantizar el pago del daño causado va en el sentido que va a contar el juez especializado precisamente con peritos, psicólogos, que también con perspectiva de género y con conocimiento del trato de la justicia y en relación a la violencia va a permitirle realizar estudios precisamente psicológicos en donde se dé ese aporte al juzgador para que en efecto el daño causado sea pagado no únicamente con una disculpa pública, que también dentro de todo lo que es la secuela procesal estén vigentes las órdenes y medidas de protección , medidas cautelares, medidas provisionales, en el sentido que desde el inicio del trámite que se dé por motivos de hechos de violencia en contra de las mujeres dentro del ambiente familiar a los sujetos que conforman la relación familiar, entonces una vez que se inicia con esa denuncia, esos hechos delictuosos de violencia sucede que se van a brindar órdenes y medidas de protección y, aquí la seguridad y protección va en el sentido del seguimiento que se da de estas órdenes para efecto de que la mujer no sea violentada nuevamente por su agresor”, indicó la magistrada de Baja California, Karla Patricia Amaya Coronado.