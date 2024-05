Sin especificar a quiénes y a cuántos, pero si cuando lo llevará a cabo, el candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño, advirtió a sus contrincantes que los denunciará por supuesta difamación y calumnia.

Dijo que aquellos que están desesperados por el voto son los que realizan ataques personales al no encontrar otra forma de simpatizar con la ciudadanía.

“Ya pasando el dos de junio si estoy armando un esquema jurídico porque sí voy a denunciar penalmente a quienes me difamaron y me calumniaron porque tengo que dejar muestra y ejemplo de que no se puede actuar de esa manera y no pueden manchar tu imagen nomas porque se les ocurrió o porque hay gente que se presta a eso”, mencionó Burgueño.

“Si es importante que en un esquema jurídico darle para adelante en un tema penal, porque jurídicamente ya vi que sí procede y en su momento haré lo conducente”, recalcó el aspirante de Morena a la presidencia de Tijuana.

Desde el año 2014 los artículos del Código Penal Baja California que tipificaban los delitos contra el honor como la difamación y la calumnia se encuentran derogados; los diputados del Congreso del Estado eliminaron los artículos del 185 al 197 del Código Penal, durante la administración de Francisco Vega de la Madrid.

Por lo tanto, las “denuncias penales” por difamación que intentará presentar el candidato no tienen fundamento legal y resultan totalmente improcedentes, según el abogado, Ricardo Peñaloza, el cual fue consultado sobre la viabilidad jurídica del tema en cuestión.

El contendiente de Morena recalcó que tiene derechos que se le tienen que respetar y por ello no desestimará las querellas que se avecinan después de los comicios.

“Quien siga calumniando va a tener que ir a declarar a la Fiscalía porque yo no voy a permitir que siga en ese tenor mintiendo bajo circunstancias en las cuales quieren agarrarlo como proselitismo político o servirles a ciertos actores políticos para quedar bien calumniando y metiéndose en situaciones personales”, afirmó Burgueño.

Este último también dijo que hay un procedimiento legal en contra de periodistas que supuestamente lo difamaron y calumniaron. N

