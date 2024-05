En el primer cuatrimestre de 2024, más de 30,000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién —ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá—, camino a Estados Unidos, un aumento del 40 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, denunció este miércoles 15 de mayo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De esos 30,000 menores, cerca de 2,000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023, según Unicef. El Tapón del Darién, una frontera selvática de 266 kilómetros de longitud y 575,000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos.

En 2023, más de 520,000 personas cruzaron la selva, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. “El Tapón del Darién no es un lugar para niños, muchos niños han muerto en este arduo y peligroso viaje”, dijo el director ejecutivo adjunto de Unicef, Ted Chaiban.

En lo que va de año, más de 150,000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos, también hay asiáticos, principalmente chinos, y africanos. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresen al país por el Darién.

Over 30,000 children crossed the dangerous Darien Gap in the first four months of 2024. Nearly 2,000 of them were unaccompanied or separated from families.

“The dangers to children and their unmet needs are increasing as we speak.” – UNICEF’s @TedChaiban.https://t.co/KJv3cQmo6s

— UNICEF (@UNICEF) May 15, 2024