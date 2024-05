El candidato a presidente municipal de Jesús María, por la Coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, César Medina, se reunió con ejidatarios de Jesús María ante quienes presentó sus propuestas para este sector de gran importancia, a quienes garantizó su respaldo total para atender temas que les atañen, pero sobre todo, para sacar adelante aquellos asuntos en los que haya algún rezago, pues apuntó que se trata de avanzar y darle seguimiento a lo que ya se ha hecho.

“Todos los ejidatarios de Jesús María cuentan con mi apoyo, conozco muy bien la mayoría de los temas ejidales, he tenido oportunidad de ser regidor y fui presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y ahí precisamente me tocó empaparme mucho de temas relativos al ejido, por eso quiero hacer alianza con ustedes” sostuvo.

Acompañado de Laura Ponce, candidata a diputada local por el séptimo distrito, César Medina, indicó que para el sector ejidal tiene propuestas muy concretas, en primer lugar se refirió a la regularización de La Cañada, tema que le tocó impulsar cuando fue secretario de Obras Públicas, “sé que algunos trámites quedaron inconclusos, aunque se han tenido avances, en mi gobierno y con el respaldo del Cabildo, trabajeremos lo que falte” indicó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD también hizo referencia a otro tema que preocupa a los ejidatarios y es el del cerro, “quiero ser muy respetuoso, si me dicen que hay que emparejar el camino le entramos a emparejarlo, para que sea una zona visitada no sólo por los ejidatarios, sino que sea un lugar turístico y que la gente pueda acudir con su familia, yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo, y a través de la mesa directiva presenten una propuesta, cuenten con mi disposición y apertura para agilizar lo que me soliciten” dijo. De igual forma, Medina Cervantes expuso el tema de la Independencia, cuya regularización es un poco más complicada, pero propuso hacer un programa provisional de licencias de construcción así como las de funcionamiento.

Por otro lado, comentó que muchos ejidatarios se dedican a la producción, por ello, fortalecerá el área de Desarrollo Rural, que es el enlace con ejidatarios y con los productores, para que cuente con con más equipamiento y personal, para que les puedan dar un mejor servicio y les lleguen oportunamente los apoyos estatales.

Finalmente César Medina sostuvo que las mujeres ejidatarias van a tener todo su respaldo para darles acompañamiento en todo lo que necesiten “yo no voy a llegar a aprenderme el caminito, pues ya sé qué se debe hacer en cada situación, por ello les pido su apoyo este 2 de junio para un servidor y para los candidatos de la coalición, y muy especialmente para nuestra candidata Xóchitl Gálvez, para que desde la federación contemos con más apoyos para el campo y para ustedes los ejidatarios”, finalizó.