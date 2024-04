Tijuana, B.C.- El presidente de la Coparmex en Tijuana, Roberto Vega, reprobó que la aprobación a las reformas en Afores. Consideró que los recursos que requiera el gobierno no debe ser a costa de los ahorros de los trabajadores.

“Creo que tomar dinero de los trabajadores es anticonstitucional, y por eso ya nos estamos pronunciando a nivel nacional, haciendo gestiones porque no creemos que sea correcto ese camino. Si hace falta dinero que se busque en otro lado pero no en los trabajadores, no con dinero que uno ha ahorrado para su pensión, entonces lo vemos delicado”, opinó el titular de Coparmex Tijuana.

Adelantó que ya se está trabajando con Coparmex a nível nacional para definir las acciones que tomarán. Indicó que apenas están en etapa del diseño de la estrategia.

Recordó que lo que están planteando es que las personas que cumplan 70 o 75 años que no hayan reclamado su pensión, que ese dinero pase a la bolsa general para repartición, situación que dijo preocuparle, ya que el derecho al retiro es vitalicio.

Hizo hincapié en que este año en México se está generando un endeudamiento de dos billones de pesos lo que está llevando al país a una presión financiera fiscal fuerte. Indicó que gane quien gane, el próximo año se tendrán finanzas públicas apretadas.

“Sé que el gobierno quiere hacerse recursos, pero el mecanismo de esos recursos no está en el dinero de los trabajadores ni en el fondo del Infonavit. Son recursos que están asignados, etiquetados. Ya buscó recursos en el endeudamiento, ya buscó recursos en los fideicomisos, tendrá que buscar recursos en otras definiciencias, en alguna manera” puntualizó. N

Newsweek en español te recomienda: