Tijuana, B.C.- La candidata a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Acción Nacional (PAN), Maricarmen Flores Ávila, aseguró que de ganar las elecciones apoyará la división de Tijuana con la creación de un nuevo municipio en la Zona Este de Tijuana.

La también periodista, dijo que tanto el Grupo 33 como los vecinos de la Zona Este tienen documentado todo. Argumentó que la iniciativa quedó detenida en el Congreso Local para que Morena no pierda los votos que se obtengan en esa demarcación.

“Me parece que hay que impulsar esta parte de los ciudadanos, de eso se trata la ciudad, de ciudadanizar, ellos con González Arenas y todo el equipo de expertos en la Zona Este han hecho un extraordinario trabajo que está en el Congreso, y si vamos a tener un buen municipio, lo único que yo les pedí, porque ya me reuní con ellos, es que no le apuesten a municipios, pobres, no le apuesten a carencias como otros municipios o estados”, declaró Flores Ávila.

Y añadió, “La lucha de los ciudadanos debe ser siempre respetada, siempre y cuando cumpla con la norma, con la ley, cumpla con las expectativas de la comunidad, si vamos por el municipio de la Zona Este, vamos por él”.

Destacó que estar en desacuerdo con la iniciativa sería una incongruencia de su parte al frenar la participación ciudadana ya que el motivo por el que está como candidata es por la participación ciudadana.

Al cuestionarle si presentará alguien de su posible gabinete en materia de seguridad, respondió que esperará hasta ganar las elecciones del 2 de junio porque les ha pedido a los oficiales que están dentro de la corporación, que se han reunido con ella, a que sean ellos quienes elijan a quién quieren como su director.

Resaltó que de ser presidenta municipal no se inventará cargos porque no tiene amigos o compadres. Aunque prometió que la decisión quedará en los agentes activos, indicó que también se asesorará con sus amigos que saben de seguridad.

En cuanto a Julián Leyzaola, propuesta del candidato de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Ismael Burgueño, para temas de seguridad, declaró que el caso de teniente coronel en retiro es de carácter público, y es conocido que tiene denuncias por tortura, pero cuenta con un amparo.

“Yo creo que mejor preguntarle a la comunidad si desearían que alguien que está amparado, pero que fue denunciado por tortura, lo quisieran de regreso como secretario de Seguridad”, comentó la candidata del PAN en Tijuana.

Cabe destacar que la iniciativa de municipalización de la Zona Este de Tijuana es una iniciativa propuesta por la diputada de Morena, Araceli Geraldo, el 6 de diciembre de 2021. N

