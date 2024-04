Respecto a al aumento en la percepción de inseguridad reportada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se reporta que al primer trimestre de 2024 el 39.3% de la población de 18 años y más en Aguascalientes consideró inseguro vivir en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) emitió su postura.

En voz de su titular, Manuel Alonso García, se asegura que este aumento de 7.3 puntos porcentuales es un reflejo del contexto violento que vive todo el país, el cual, ha impactado en el sentir de los aguascalentenses sin que necesariamente haya incrementado la incidencia delictiva.

“Todos los ámbitos que se suscitan a nivel nacional o que no acontecen en Aguascalientes, reflejan una inquietud por parte de la ciudadanía; cuando escuchan notas de casos violentos o delicados en otros estados, conlleva a generalizar una percepción de inseguridad aunque no esté focalizada en Aguascalientes” consideró.

Pese a ello, el secretario destacó que la entidad se sigue manteniendo por debajo de la estadística nacional, que hoy en día, reporta que el 61% de los mexicanos se sienten inseguros.

Así mismo, el funcionario estatal se pronunció respecto a la incidencia de robos, que aunque ha presentado un ligero descenso en el primer trimestre del año, mantiene a Aguascalientes en el segundo lugar a nivel nacional en la estadística por cada 100 mil habitantes.

“Somos el estado que más denuncia, la ciudadanía tiene la mayor responsabilidad de denunciar; también tenemos un sistema de denuncia digital que nadie hace y que es precisamente para combatir la impunidad; además, recordemos que no todas las fiscalías reportan los delitos, he visto estados violentos que no reportan robos” declaró.