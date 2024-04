Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California se reunió con empresarios afiliados a la Coparmex en Tijuana para firmar un convenio de coordinación con la finalidad de establecer una mejor comunicación y que el sector empresarial confíe en la institución para interponer denuncias cuando sean víctimas de delitos como robo o extorsión, principales crímenes que les afectan.

Ma. Elena Andrade, fiscal general en el estado indicó que con este convenio se pudo informar sobre las diversas modalidades que existen para interponer una denuncia de manera segura.

“La Fiscalía se compromete a estar cerca de ellos, de sus agremiados, con el Centro de Atención Tecnológica, con el Centro de Atención Móvil, precisamente para intercambiar esta información que ellos requieran para la presentación y seguimiento de las denuncias, para que sus agremiados tengan la confianza de acercarse a la Fiscalía”, indicó la funcionaria estatal.

Al respecto de esta firma de convenio, Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, opinó que era necesario este acercamiento para generar confianza en el sector que representa y se animen a interponer las denuncias cuando corresponda.

“La principal precaución del sector empresarial es la seguridad. El hecho de tener un convenio de colaboración con Fiscalía que nos permita tener acceso directo, rápido, ágil, expedito, tener la posibilidad del uso tecnológico, y hoy nos explicaban todos los canales que tenemos a la disposición para poner una denuncia ágil. El gran tema es denunciar para que la Fiscalía pueda tener una investigación, y el día de mañana pueda tener resultados”, refirió Vega.

Compartió que, como parte de este convenio se acordaron reuniones cada tres meses entre Fiscalía y COPARMEX para dar seguimiento a los avances de investigación de las denuncias que estén pendientes de resolver.

Trás la firma de este convenio se espera fortalezcan temas como la prevención del delito, pero sobre todo el acostumbrarse a interponer las denuncias en un contexto de tranquilidad y confianza hacia la autoridad.

Sobre los principales delitos que les aquejan a los afiliados de Coparmex, dijo que tienen estadísticas que el 50 por ciento de los socios han sufrido robo de mercancía o extorsión.

“Básicamente es el famoso cobro de piso, que van a los negocios, sobre todo negocios pequeños, y les piden una cuota por operación, que le hemos llamado el impuesto criminal. Entonces a la gente le da miedo y no lo denuncia, si no lo denuncia, no lo pueden investigar, no hay seguimiento y no hay conclusión… Este año se sintió un incremento por eso se buscó a la Fiscalía para la firma del convenio”, finalizó el presidente de Coparmex Tijuana.

Enfatizó que la extorsión es un tema que existe en la ciudad, sin embargo, precisó que mientras no existan denuncias la Fiscalía no tiene elementos para investigar y dar con los responsables. N



