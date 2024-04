El mayor hospital de Kenia anunció este martes 2 de abril que se alista a enviar a fosas comunes los cuerpos de 482 niños que no fueron reclamados, así como los cadáveres de 59 personas adultas.

Las familias tienen hasta siete días para identificar y recuperar los 541 cuerpos en la morgue del Hospital Nacional Kenyatta (KNH), anunció el nosocomio en su sitio internet. “Si no los reclaman, el hospital pedirá a los tribunales la autorización para disponer de esos cuerpos”, agregó el centro médico más antiguo del país, fundado en 1901.

Más de tres cuartas partes de los cuerpos son de niños muertos desde 2023 (475 menores y 66 adultos). Aunque la mayoría de los nombres y las edades de los muertos están disponibles, la identidad de más de una docena de adultos sigue sin conocerse. Según el hospital, siete de los cadáveres de adultos son de mujeres y los 59 restantes son de hombres.

Según las leyes kenianas sobre salud pública, no se puede conservar un cuerpo en una morgue pública más de 10 días antes del entierro, aunque esta vez serán siete días. Está prevista una multa por los días suplementarios más allá de lo autorizado, y quienes no cumplan pueden ser condenados hasta seis meses de cárcel.

“De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Salud Pública, se solicita a los miembros del público interesados ​​que identifiquen y recojan los cadáveres en un plazo de siete días, de lo contrario el hospital solicitará autorización a los tribunales para deshacerse de ellos”, indicó KNH.

EL CASO DE LOS NIÑOS EN FOSAS COMUNES DE KENIA NO SON EXCEPCIONALES EN ÁFRICA

Los casos de cuerpos no reclamados no son excepcionales en este país del este de África. Según las autoridades, la gente no se informa sobre la muerte de sus allegados o los abandonan para no pagar los elevados precios de la hospitalización o la morgue. Los cuerpos que no se reclaman después del periodo de gracia se entierran en fosas comunes.

En otras noticias, apenas hace dos semanas varios médicos en Kenia dejaron de prestar servicios de urgencia en los hospitales públicos del país. Esto debido a los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Lo anterior, a pesar de una orden judicial que instruyó entablar negociaciones entre los médicos y el Ministerio de Salud.

El doctor Davji Bhimji, secretario general de la Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas, dijo que los trabajador de salud subieron el nivel de los paros. Además, dejaron de prestar servicios mínimos “porque el gobierno no ha mostrado voluntad en resolver la disputa”. N