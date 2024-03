El anuncio se realizó por sus principales ejecutivos con motivo del Genesis Invitational de 2024, uno de los tornemos de Golf más reputados del momento.

La iniciativa de responsabilidad social corporativa, “Genesis Gives”, cumple el tercer año proporcionando fondos a estas tres organizaciones.

“Genesis está comprometida con el desarrollo de vehículos premium de prestigio mundial que superen las necesidades y expectativas de los clientes, siempre con un enfoque en el rendimiento y la elegancia atlética”, afirmó Claudia Márquez, directora de operaciones de Genesis Motor North America. “Genesis Gives amplía este compromiso al proporcionar acceso a STEM y deportes juveniles tan importante para que los jóvenes de todo el país prosperen y experimenten los beneficios transformadores de estos programas, del deporte”.

CÓMO GENESIS INVIERTE EN EL DEPORTE

Genesis Gives se asocia con organizaciones que impactan en la vida de los niños en todo el país con programación deportiva juvenil de alta calidad. La actividad física es crucial para la salud y el desarrollo de las niñas y niños, participar en programas deportivos juveniles organizados puede mejorar el aprendizaje y habilidades para la vida. Muy importante para el trabajo en equipo y habilidades sociales.

“Agradecemos a Genesis por su continuo apoyo a First Tee”, declaró el CEO de First Tee, Greg McLaughlin. “Estamos orgullosos del trabajo que están haciendo nuestros clubes en el sur de California, y con la ayuda de socios como Genesis, podemos proporcionar nuestro programa de desarrollo juvenil a millones de jóvenes, incluidos aquellos en áreas desfavorecidas”.

“Estamos agradecidos por el continuo apoyo de Genesis”, afirmó en un comunicado de prensa difundido por el equipo de Genesis, Elizabeth Kunz, CEO de “Girls on the Run”. “Su inversión constante nos ha permitido inculcar habilidades para la vida invaluables en niñas de todo el país. Esto nos ha ayudado a formar líderes resilientes y seguros de sí mismos para el mañana. Juntos con Genesis, estamos trabajando para crear un mundo donde cada niña tenga el potencial de prosperar“.

“Tener acceso a deportes juveniles es mucho más que diversión y juegos”, dijo Ed Foster-Simeon, Presidente y CEO de la US Soccer Foundation. “Por eso estamos encantados de continuar nuestra asociación con Genesis. Juntos, seguimos proporcionando acceso a programas de fútbol comprobados y creando lugares seguros para jugar para niños en comunidades desfavorecidas que mejoran su salud y bienestar”.

Las siguientes organizaciones recibieron donaciones de $100,000 cada una. En esta breve descripción puedes conocer un poco más de cada una de las asociaciones.

FIRST TEE

“First Tee” capacita a jóvenes de todos los ámbitos para desarrollar el liderazgo, la autoconfianza y la resiliencia necesarios para tener éxito y superar la adversidad. A través de la integración de capacitación en habilidades para la vida y un plan de estudios basado en valores con el juego de golf, First Tee ayuda a los niños a darse cuenta de su potencial y alcanzar sus objetivos. La donación de este año apoyará los esfuerzos de First Tee para hacer que su plan de estudios de golf y habilidades para la vida sea más accesible para niños y familias. Hasta la fecha, Genesis ha donado un total de $300,000 a First Tee.

GIRLS ON THE RUN

“Girls on the Run” empodera a niñas de 3º a 8º grado a través de un plan de estudios basado en evidencia que combina lecciones dinámicas e interactivas y juegos de carrera. El programa libera la confianza y la alegría en las niñas mientras enseña habilidades para la vida y establece una apreciación de por vida por la salud y la forma física a una edad temprana. La donación de este año apoyará el alcance y la accesibilidad del programa, incluido el apoyo continuo de la red del consejo de “Girls on the Run”, el marketing para impulsar la participación nacional y el desarrollo de planes de estudios, recursos y herramientas para hacer crecer la misión de la organización. Hasta la fecha, Genesis ha donado un total de $250,000 a “Girls on the Run”.

US SOCCER FOUNDATION

US Soccer Foundation tiene como misión proporcionar a las comunidades desfavorecidas acceso a espacios de juego innovadores y programas de fútbol basados en evidencia que infundan esperanza, fomenten el bienestar y ayuden a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial. La donación de este año apoyará la iniciativa de mini-canchas. y su objetivo de instalar 1,000 mini-canchas en comunidades desfavorecidas para 2026. Hasta la fecha, Genesis ha donado un total de $250,000 a la Fundación.

QUÉ ES GENESIS GIVES

Genesis Gives es una iniciativa de responsabilidad social corporativa de Genesis Motor America. Ampliando el compromiso de la marca con los más altos estándares de rendimiento y su identidad de diseño de elegancia atlética, Genesis Gives apoya a organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de mejorar el acceso y el rendimiento en deportes juveniles y educación STEAM en comunidades desfavorecidas. Desde 2022, Genesis ha donado casi $1.8 millones para apoyar a comunidades en todo el país. Más información en www.GenesisGives.com

