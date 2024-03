Durango,Dgo.- Durante la última semana muchos han sido los rumores que se han desprendido sobre si la ciudad de Durango tendrá o no equipo representativo dentro de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol y en torno al asunto habló el director del Instituto Estatal del Deporte Cesar Cárdenas Reyes quien descartó la posibilidad de que se tenga participación.

“Generales pues no está ya prácticamente en la próxima temporada, pues a la franquicia no se le afilió nuevamente por detalles que todo mundo conoce, son empresas son particulares y la Liga Mexicana de béisbol también es un particular, es una sociedad civil y ellos pues estarán haciendo, buscando las estrategias para que en un futuro, no sé si sea un futuro próximo o más adelante Durango pueda tener béisbol.”

Además, comentó que en todo momento se tuvo disposición para dar facilidades si algún interesado llegaba a ocupar la franquicia de los ahora extintos Generales, pues cabe señalar que quien llegue no podrá utilizar dicho nombre y deberá buscar algún otro alternativo.

“El gobierno del Estado fue muy puntual estuvo siempre con toda la disposición, estuvimos listos para hacer la parte que nos toca, es importante puntualizar que son empresas, son privados y el gobierno nada más coadyuva para que pueda existir este tipo de deportes pero es un espectáculo que al final del día son negocios privados.” Expresó Cárdenas Reyes

Contrato de comodato

Durante la gestión de Carlos Lazo, como propietario de los General de Durango, año con año se llevaba a cabo la firma de un contrato de comodato por el estadio Francisco Villa, que esta a cargo del gobierno del Estado, no obstante hasta este día no se ha cerrado ningún acuerdo de este tipo con nadie, lo que representa otro factor que pudiera tomarse como una no participación de Durango, al menos por esta temporada 2024.

