A diferencia del año anterior, se simplificaron los trámites para presentar las declaraciones anuales, eliminando algunos estados financieros para agilizar el proceso administrativo, indicó Norma Eugenia Robles Ulloa, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.

Indicó que, el problema actual al presentar las declaraciones anuales, es el Régimen Simplificado de Confianza, ya que hay problemas en la plataforma al no acumular las cifras correctas de los ingresos de contribuyentes, por lo cual espera las autoridades solucionen dicho problema en el mejor tiempo posible.

Mencionó que, las fallas del Régimen Simplificado de Confianza, afecta a los contribuyentes de modo que no pueden determinar de manera exacta sus ingresos ante el SAT, y por tal razón, no pueden presentar su declaración anual hasta que no se arregle la información que refleja la plataforma del régimen fiscal.

“Se tiene hasta el plazo del 31 de marzo para presentarla, nada más es esperar a que se arregle la plataforma”, detalló.

Asimismo, comentó que, al acercarse las fechas para el vencimiento de las declaraciones anuales, se satura la plataforma digital para realizar los trámites correspondiente, lo cual provoca que haya fallas en el sistema, enfatizando que, a medida que llega las fecha límite para presentar las declaraciones, es cuando más errores llega a tener el portal del SAT.

Retomarán en abril reuniones con el síndico del contribuyente del IMCP de BC ante el SAT

Respecto a la suspensión de reuniones con el síndico del contribuyente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California ante el SAT, Eugenia Robles explicó que, se retomarán de nuevo las sesiones en abril, resaltando que, las autoridades del SAT están trabajando para resolver dicha situación.

“Los casos se siguen mandando, es decir, las reuniones se suspendieron, pero cualquier problema que tengamos tenemos acceso a la autoridad, se mandan y tenemos posibilidad de tener una respuesta por parte de ellos. No hay reuniones físicas, pero si se reporta un caso tenemos el acceso a mandarlos vía correo y se atiende”, concluyó. N

Newsweek en español te recomienda: