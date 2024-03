El Gobierno Municipal de Jésus María a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vialidad Municipal, informa a la ciudadanía que, de manera gratuita, puede solicitar el servicio de traslado de valores y acompañamiento al realizar retiros o depósitos de dinero en efectivo.

Para ello, es necesario marcar al 449 965 06 81 y solicitar el acompañamiento de la Policía Municipal hasta su destino, sin que sea requisito que el ciudadano exprese el monto del dinero, ni proporcione mayores datos.

Además de la custodia a cuentahabientes, la Policía Municipal de Jesús María, mantiene vigilancia permanente en las inmediaciones de las sucursales bancarias, asimismo, se sugiere a la población que acuda a los cajeros automáticos, que no acepte ayuda de desconocidos, verifique que no tenga ningún dispositivo sospechoso o sobrepuesto, evitar en medida de lo posible acudir en las noches y proteger el NIP en todo momento.

De igual forma, se exhorta a la ciudadanía a no dar dinero a desconocidos a cambio de cheques, ni billetes de lotería supuestamente premiados, no cambiar cheques a desconocidos que puedan argumentar que ellos no llevan identificación, ni aceptar dinero (pacas de billetes), las cuales resultan ser falsas, así como evitar dar información personal o sobre cuentas bancarias.

Cabe añadir que la Policía Municipal de Jesús María se mantiene atenta a los reportes de la ciudadanía las 24 horas del día.