“Oppenheimer”, el drama atómico de Christopher Nolan, se coronó como el filme que sobresalió entre los ganadores del Óscar 2024 este domingo 10 de marzo. La película dominó la 96ª gala de los Premios de la Academia celebrados en Hollywood al llevarse siete estatuillas.

La indiscutible favorita de la noche, que sigue las tribulaciones del padre de la bomba atómica y que conquistó la temporada de premios, había obtenido 13 nominaciones. La cinta, que conquistó por igual a la crítica y a la audiencia, venció en las codiciadas categorías de dirección, para Nolan; mejor actor, para Cillian Murphy; y mejor actor de reparto, para Robert Downey Jr.

GANADORES DEL ÓSCAR 2024

Aquí te presentamos al resto de los ganadores en las diferentes categorías de la gala de los Premios Óscar de este 2024.

Mejor película: Oppenheimer

Mejor dirección: Oppenheimer – Christopher Nolan

Mejor actriz protagonista: Emma Stone por Pobres criaturas.

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph por The Holdovers

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor guion original: Anatomy of a Fall de Justin Triet y Arthur Harari

EL NIÑO Y LA GARZA, ZONA DE INTERÉS Y WAR IS OVER, LAS OTROS GANADORES DEL ÓSCAR 2024

Mejor guion adaptado: American Fiction de Cord Jefferson

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor película internacional: La zona de interés

Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (El niño y la garza)

Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspirado en la música de John & Oko. Realizado por Dace Mullins y Brad Booker.

Mejor maquillaje y peluquería: Pobres criaturas

Mejor diseño de producción: Pobres criaturas

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor canción: What Was I Made For? de Barbie

JIMMY KIMMEL EN LA 96ª GALA

Jimmy Kimmel, el anfitrión de la 96ª gala de los Premios de la Academia, arrancó la ceremonia haciéndole un guiño a Barbie. Dijo: “Ryan (Gosling) y Margot, quiero que sepan que si no ganan un Óscar esta noche, ustedes ya ganaron algo más importante: la lotería genética”.

Por otro lado, “Pobres criaturas”, del director griego Yorgos Lanthimos, fue otra gran triunfadora de la noche con cuatro galardones, incluyendo los de vestuario, maquillaje y diseño de producción.

Emma Stone, quien interpreta a Bella Baxter, la singular protagonista de esta crónica frankestiniana, se llevó el Óscar a la mejor actriz, el segundo de su carrera, derrotando a Lily Gladstone, otra gran favorita de la noche por su participación en “Los asesinos de la luna”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: