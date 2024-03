En el hospital veterinario de la ciudad de Durango no se encuentran con los medicamentos necesarios para practicar la eutanasia a las mascotas, que dada su condición no es posible recuperar su estado de salud por lo que se opta por este procedimiento.

Autoridades municipales informaron que no es que no se tenga el recurso, sino que los medicamentos que se requieren no están disponibles a nivel nacional, es decir, que se tiene un desabasto.Ante ello, ciudadanos han tenido que recurrir a las veterinarias privadas donde los costos van desde los $700 pesos.

“Va a haber un mejor control, por eso los laboratorios COPRISED los esta regulando para que haya un mejor control de estos medicamentos y que vayan a la distribución adecuada”. Expresó César López Navarro, Director del Hospital Veterinario.

Cabe resaltar que recientemente la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED) ha regulado el medicamento para la eutanasia en perros debido a que este contiene fentanilo.

A lo largo y ancho de la mancha urbana, autoridades han informado que se tiene una sobrepoblación de perros de la calle que rondaría los más de 100 mil perros, dicha cifra se supera fácilmente, si además se toman en cuenta los que se tienen en los poblados cercanos a la ciudad.

Además del problema de la rabia que hace años se tiene erradicada en la entidad, otras enfermedades que pueden acarrear los perros de la calle y su excremento son los parásitos y bacterias, tan solo un gramo de materia fecal contiene alrededor de 90 mil bacterias que pueden ocasionar enfermedades virales y gastrointestinales en los seres humanos.

