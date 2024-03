El próximo 08 de abril se presentará un Eclipse Solar Total, en Durango provocará que 22 municipios se oscurezcan, principalmente el avistamiento se dará en Pueblo Nuevo, Canatlán, San Juan del Rio, Nazas, Rodeo y Mapimí.



Fue el 10 de septiembre de 1923 la última vez que en Durango se observó este fenómeno astronómico en la localidad de Yerbanís perteneciente al municipio de Peñón Blanco y en Cuencamé.



José Betancourt Hernández, director del Colegio de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCyTED), señaló que el evento natural se recibirá de manera espectacular para que todos los duranguenses y visitantes lo puedan observar de forma segura sin mitos y que tengan la mayor comunicación e información posible para que se cumpla esta fiesta.



“Lo que se va a vivir este 2024, no se vivirá en 100 años, este evento viene a nuestra casa, se podrá disfrutar desde la azotea, el patio, los parques de esta ciudad, se va a hacer de noche, pero en el proceso transcurren casi 3 horas”, expresó.



Hizo énfasis en el privilegio de Durango, donde “se hará de noche” por minutos en 22 municipios, pero el fenómeno se observará en todo el territorio estatal.

Indicó que con el apoyo de tres grupos: Grupo de Astrónomos de Gómez Palacio, Cazadores de Estrellas y Astronómico BACAB, se ha llevado información a cerca de 60 mil duranguenses.



Por su parte, Ernesto Cobos González, representante del Grupo Astronómico BACAB, explicó que el fenómeno del Eclipse Solar Total, entrará por Sinaloa y en Durango va a impactar con 2 mil 500 kilómetros por hora.



Recordó que el municipio de Nazas es el punto central, donde en línea recta se presentan el Sol, la Luna y la tierra.

El Eclipse se divide en tres partes: fase parcial, el inicio y el Eclipse Total, en el inicio se requiere protección y en el final también; en la fase total es a ojo normal, sin que sea observado por mucho tiempo.

Recomendaciones para la observación segura dem eclipse solar total

Usar lentes especiales con Normas ISO 12312-2-2015 (E) para la observación directa al sol.

Cuidar que los lentes especiales no se rayen y protegerlos para que puedan cuidar la vista al momento de observar el fenómeno.

Lentes de Soldador con filtros welder de No. 10,12,13 y 14 (para su observación visual el 13 y 14, ya que se supera la protección que da los filtros)

No intentar ver el Eclipse Solar sin protección en los ojos, pues resultará un daño irreparable.

Cubrirse el sol con prendas delgadas y de manga larga

El exponer la vista al sol puede ocasionar quemaduras

No hacer retos que aparecen en redes sociales, ya que pueden poner en riesgo a las personas.

