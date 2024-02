Tijuana, B.C.- Desde el mes de octubre de 2023, los vecinos de la avenida de las Rosas en la colonia Leandro Valle viven con escurrimiento de agua a causa de una ruptura en el medidor de un predio donde no vive nadie. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) les informó que se debe romper el pavimento de la calle para hacer la reparación, pero mientras el dueño del predio no pague su adeudo no se hará nada.

“Ya nos está afectando a nosotros porque se nos está humedeciendo por la parte de abajo, ya está afectando a un vecino y consecutivamente nos va a afectar a nosotros”, refirió Humberto Ramírez, vecino afectado.

La fuga de agua potable está activa las 24 horas del día desde hace casi cuatro meses. El escurrimiento de agua ha provocado accidentes vehiculares. Al momento que transitan los conductores, sus unidades derrapan y se impactan contra vehículos estacionados.

La preocupación de los vecinos afectados es que el aumento de humedad en el suelo afecte la estructura de sus casas. En la pared de una de las bardas de la casa del señor Ramírez se observa cómo el incremento de humedad ha generado la aparición de moho.

Asimismo, en la parte exterior de una de las casas de los vecinos, se observan agrietamientos en la banqueta, los afectados señalan que es a consecuencia del agua que escurre noche y día.

Los vecinos solicitan a la autoridad que se busque una solución para que sus viviendas no se vean afectadas y el escurrimiento de agua se detenga. N

