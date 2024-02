A 30 años de su primer álbum homónimo, Usher protagonizará por primera vez el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, el próximo 11 de febrero, donde se enfrentará Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El rey del R&B ofrecerá una actuación gratuita de 13 minutos.

A sus 45 años, Usher Terrence Raymond IV es conocido mundialmente por moverse con versatilidad en el R&B, soul, rock, dance y pop. Entre sus canciones más icónicas esta “Yeah!”, que forma parte de su álbum Confessions. Con la participación de los raperos Lil Jon y Ludacriz, actualmente es el tema más escuchado del artista estadounidense en Spotify, con casi 600 millones de reproducciones.

Si bien con su primer álbum, producido por Puff Daddy, se dio a conocer, My way (1997) lo catapultó a la fama con sencillos como “You make me wanna” y “Nice & Slow”. En Estados Unidos, este último álbum obtuvo hasta siete discos de platino y encabezó la lista de álbumes de R&B/Hip-Hop de Billboard durante tres semanas.

“Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes. Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré muy pronto”, comentó Usher en un comunicado, a quien la industria musical describe como un ‘ícono’ y un ‘showman’ (animador de un espectáculo).

LA ACTUACIÓN “GRATUITA” DE USHER EN EL SUPER BOWL

A inicios de enero, Usher —junto a Apple Music, la NFL y Roc Nation— publicó en su cuenta de Instagram, con más de 12 millones de seguidores, un breve video que anunciaba su presentación en el medio tiempo.

Desde que Roc Nation, una compañía discográfica, pasó a formar parte del proceso de selección para el show del Super Bowl, los actos de entretiempo se han vuelto más diversos, actuales y más conectados con la ciudad anfitriona en la que se juega la final del futbol americano.

No obstante, Usher no recibirá ningún pago por su show. Aunque la NFL y Apple Music cubren el costo de la producción, que puede ascender a más de 10 millones de dólares, recientemente algunos artistas optan por invertir su propio dinero. Tan solo The Weeknd (presente en el Super Bowl LV) gastó 7 millones en 2021.

La falta de pago tiene que ver con dos temas: número de espectadores y publicidad. De acuerdo con Forbes, el valor potencial de marketing de una actuación de medio tiempo es astronómico. El precio actual de un solo comercial de 30 segundos, durante la transmisión por televisión, es de alrededor de 7 millones de dólares. La cantante Rihanna, por ejemplo, coló el año pasado un anuncio de su marca Fenty Beauty, generando más de 44 millones de dólares en medios ganados.

En ese contexto, Usher utilizará como arma el entretiempo del Super Bowl 2024 para anunciar el lanzamiento de su noveno álbum Coming Home, un material nuevo desde 2016. Además, tiene acuerdos de licencia para una línea de fragancias y marca de coñac, Rémy Martin, que podría registrar aumentos en las ventas después del partido.

“Usher es el mejor artista y showman. Desde su debut a la edad de 15 años, ha estado trazando su propio rumbo único. Más allá de su canto impecable y su coreografía excepcional, Usher descubre su alma“, dijo el rapero Jay-Z.

GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Usher ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y tiene en su haber decenas de premios. También ha recaudado millones de dólares para diversas causas y ha animado a la juventud a través de su Fundación New Look. Desde 1999 ha brindado oportunidades a jóvenes de comunidades desatendidas y les ha permitido prosperar y alcanzar sueños aparentemente imposibles, informó la NFL.

Este año, el artista realizará una gira por 24 ciudades de Estados Unidos, bajo el nombre “Past, Present, Future”, partiendo por el Capital One Arena en Washington el 20 de agosto. En su recorrido visitará Baltimore, Boston, Toronto, Nueva York, Texas, Miami, entre otras.

Durante sus 30 años de trayectoria artística, Usher ha cantado con figuras como Alicia Keys, Juicy J., Young Jeezy y Justin Bieber, por mencionar algunos. En contexto, el galardonado productor L.A. Reid, a través de su sello discográfico LaFace Records, descubrió a Usher y lo encaminó a ser un cantante de gran calibre para la escena actual, explotando en el Rhythm and Blues, a menudo abreviado como R&B.

El R&B es un género de música popular afroamericana que se originó a finales de 1930 en Estados Unidos. Pero el término fue utilizado por primera vez por la revista Billboard en 1949 para describir la música creada por artistas de raíces afroamericanas que combinaban estilos como el gospel, el blues y jazz. N