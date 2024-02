Hoy viernes 16 de febrero Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, está de fiesta. El rapero, productor y compositor canadiense cumple 34 años. Con varios premios y nominaciones en cartera, es uno de los artistas con más oyentes mensuales en Spotify y suma más de 75 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Abel nació en la provincia de Toronto, Canadá, en 1990. Sus padres, una pareja de migrantes etíopes, llegaron a este país en la década de 1980. De acuerdo con medios internacionales, comenzó a fumar mariguana cuando tenía 11 años, más tarde pasó a consumir drogas más fuertes como la ketamina y el MDMA (éxtasis), un tema presenta en sus canciones.

Con tan solo 19 años comenzó su carrera en la industria, compartiendo música de manera anónima en YouTube. Su nombre de ese entonces para exponer sus composiciones, mezclas y versiones de canciones que lo inspiraban era XO. Su primera mezcla bajo su propio sello discográfico fue House of Balloons, lanzada como descarga digital gratuita el 21 de marzo de 2011.

Sin embargo, en uno de sus primeros shows estaba el rapero y productor discográfico Drake, quien se acercó a Abel Tesfaye para brindarle una oportunidad. Así, el nombre “The Weeknd” figuró por primera vez cuando fue telonero del rapero, también canadiense. De ahí surgió una gran amistad y la base de una carrera exitosa; Abel llegó al cartel de Coachella en 2012.

En 2020 llegó una de sus propuestas artísticas más completas hasta el momento, el álbum After Hours, cuyo éxito se debe en gran parte a su influencia en sonidos de la década de 1980. Temas como “Heartless”, “Blinding Lights”, “In Your Eyes” y “Save Your Tears” encabezaron el Billboard Hot 100 de Estados Unido y recibieron la certificación platino. Un dato relevante, es que la canción “Scared to live” fue escrita por Elton John, quien habló positivamente del artista canadiense en una entrevista con Variety.

