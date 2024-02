El vicepresidente de Zona Fronteriza Norte de Concanaco, Jorge Macias Jiménez, consideró que, es importante que el decreto de reducción de IVA se mantenga como ley en la región fronteriza de México, ya que en caso de regresar al 16% sería un “golpe muy duro” en la economía del estado, así como para los comerciantes, debido a que subirían los costos al público, lo cual afectaría al consumidor final.

En el Grand Hotel Tijuana, explicó que, a través de la implantación de la ley, se tendría “piso parejo” con California, ya que esta zona fronteriza está compitiendo con una de las economías más fuertes del mundo.

En ese sentido, el también miembro de Grupo 21 Tijuana, expresó que, ve difícil que se logre oficializar el decreto como ley antes de que termine el sexenio del actual presidente de la república, sin mencionar que, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador al estado en noviembre de 2023, no incluyó este tema dentro de los 20 puntos que había anunciado.

“Al hacerlo ley, el congreso tendría que decir: lo tumbamos y es muy difícil eso. Vamos a confiar en la palabra del presidente, o sea, difícil porque no está en los 20 puntos, pero dio su palabra, entonces esperemos que esto lo alcance a sacar”, aseveró.

Respecto a la reducción del porcentaje en aranceles para importación de vehículos en la región, Macias Jiménez explicó que, siguen en espera de respuesta por parte de la Secretaría de Economía, y del SAT, señalando que, siendo una tema muy técnico “le están dando vueltas”, por lo que esperan de aquí a septiembre saber si lograrán hacer los cambios en dicho asunto, enfatizando que, están trabajando en el tema desde la Cámara de Comercio de Ciudad de México.

Detalló que, han presentado propuestas para la reducción de aranceles en automóviles, sin embargo, es una situación que no depende nomás de los directores y subsecretarios, sino que es una decisión más gubernamental, y en caso de que las dependencias no se pongan de acuerdo, no realizarán cambios, puntualizando que, “están en ese tema constantemente”. N

