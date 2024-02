Santamarina y Steta, uno de los despachos de abogados más destacados de México, celebra en 2024 sus primeros 77 años de servicio ininterrumpido desde su fundación en 1947. Durante este tiempo, la firma se ha consolidado como un referente en el ámbito legal en México, así como para todos sus clientes provenientes de países de Latam, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, ofreciendo experiencia, innovación y un compromiso inquebrantable con sus clientes.

“Con oficinas estratégicamente ubicadas en las ciudades de México, Monterrey y Querétaro, en el equipo de Santamarina y Steta trabajamos de manera coordinada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes en el entorno empresarial actual. Más de 1,000 clientes activos confían en la firma para abordar sus retos empresariales, algunos de los cuales han permanecido fieles por más de seis décadas, testigos del continuo desarrollo y la experiencia de la firma en diversos sectores de la economía”, afirmó Jorge León Orantes, presidente de Santamarina y Steta.

Recientemente, la publicación británica Who´s Who Legal reconoció nuevamente a Santamarina y Steta en el ranking 2024. También, el reconocimiento fue extensivo para sus abogados y áreas de práctica.

Who´s Who Legal es una publicación internacional de gran prestigio, que realiza una intensa investigación año con año para seleccionar a las mejores firmas legales de práctica privada en sus respectivos países y reconoce a aquellas que reciben el mayor número de votos a nivel mundial. Los ganadores se dan a conocer anualmente y abarcan 35 áreas de práctica en más de 100 países

Jorge León Orantes añadió: “Santamarina y Steta se distingue por su profundo conocimiento del entorno empresarial, respaldado por una amplia práctica en una variedad de asuntos nacionales e internacionales. Con 35 áreas de práctica del Derecho relacionadas con las actividades comerciales e industriales, la firma ofrece soluciones creativas y eficientes en casos complejos, tanto para la prevención de conflictos como para la gestión de contingencias potenciales”.

Santamarina y Steta también fue reconocido por el ranking británico The Legal 500. Una vez más, los abogados de la firma y 16 áreas de práctica se posicionaron como referentes de liderazgo y experiencia en el mercado legal en México. A su vez, 18 socios, counsels y asociados fueron distinguidos en las categorías de Leading Individuals, Next Generation Partners y Rising Stars.

The Legal 500 también reconoció a Santamarina y Steta como mejor firma del año en México en el rubro Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones (Mercado Medio).

Otro directorio legal que distinguió la labor de la firma a nivel Latinoamérica es Chambers and Partners, el cual reconoció a 11 áreas de práctica y 22 abogados por su destacada labor.

También, Best Lawyers reconoció a Santamarina y Steta como “Law Firm of the Year” en la categoría de “Corporate and Mergers and Acquisition”. Además, 22 socios, 2 socios consejeros, 3 counsels y 13 asociados fueron reconocidos en 23 áreas de práctica como “Best Lawyers 2024”. Asimismo, 23 asociados entraron a la lista de “Ones to Watch” y tres abogadas fueron reconocidas como “Lawyers Of The Year” en sus respectivas áreas de práctica.

Best Lawyers es una publicación que anualmente evalúa a más de 13 millones de abogados en 150 áreas de práctica en 76 países del mundo. Se trata del ranking derevisión por pares (peer review) más antiguo y respetado de la profesión jurídica.

