Seis meses antes de su muerte en una colonia penal ártica, el disidente ruso Alexei Navalny escribió sobre sus esperanzas para su país, su amor por su familia y por la literatura, y la máxima que moldeó su pensamiento. “Creo que Rusia será feliz y libre”, dijo. “Y no creo en la muerte”.

Compartió sus pensamientos en respuesta a un cuestionario de 13 preguntas enviado a prisioneros políticos en toda Rusia por Boris Akunin, un seudónimo utilizado por el escritor exiliado más famoso del país. Akunin publicó las respuestas compiladas en un libro electrónico en su sitio web en octubre. Este extracto exclusivo es de la traducción al inglés editada por Joanne Turnbull con Nikolai Formozov, que se publicará en marzo.

La muerte de Navalny fue confirmada oficialmente el sábado por la mañana. Su portavoz, Kira Yarmysh, publicó en X que el cuerpo del disidente fue trasladado desde una colonia penal en el Ártico a una ciudad cercana, y exigió que su cuerpo fuera entregado a su familia.

Aquí están las respuestas de Navalny:

¿Quién eres? De las autoridades penitenciarias, constantemente escucho esta frase insatisfecha: “Hmm. Parece que hoy estás de buen humor…” Así que supongo que es así: soy un preso político que extraña mucho a su familia, trabajo y colegas, pero que mantiene buen ánimo. También soy, por supuesto, un lector. Paso la mayor parte del día con un libro en las manos.

¿En qué crees? En Dios y en la ciencia. Creo que vivimos en un universo no determinista y tenemos libre albedrío. Creo que no estamos solos en este universo. Creo que nuestras acciones serán evaluadas. Creo en el amor verdadero. Creo que Rusia será feliz y libre. Y no creo en la muerte.

¿En qué te basas para tomar las decisiones más importantes, la razón o un presentimiento? No hay contradicción aquí; es una falsa alternativa. La evolución nos ha diseñado para que no tengamos que pensar mucho cuando vemos una serpiente en nuestra cama. Tampoco tomaremos decisiones instantáneas sobre cómo construir una casa en la que las serpientes no puedan deslizarse.

Hay un libro maravilloso sobre esto llamado Pensar rápido, pensar despacio, del premio Nobel Daniel Kahneman. Lo recomiendo mucho.

¿Qué es lo principal en la vida? Ser útil a la sociedad y seguir siendo una buena persona.

¿Qué te da más alegría? Momentos simples en familia. Como ir juntos en el coche a algún lugar. Uno de nosotros comienza a hacer tonterías y a cantar, y el resto se une. Y no podemos parar hasta que hayamos cantado un montón de canciones. Y el amor y la felicidad desbordan.

¿Qué te entristece más? La falta de voluntad de muchas personas para pensar, su falta de comprensión de las relaciones básicas de causa y efecto. Cada vez que alguien me dice algo como: “La corrupción no afecta mi vida” o “los que están en el poder han robado todo lo que podían, pero si llegan nuevas personas al poder, el robo volverá a comenzar.” Pienso: ¿Cómo es posible que cientos de millones de años de evolución le hayan dado a esta persona el cerebro más asombroso y no lo use?

¿Qué trae el mayor mal al hombre y a la humanidad? Todo lo que se necesita para que triunfe el mal es la inacción de las personas buenas. Una frase atribuida a muchos, aunque nadie sabe exactamente quién la dijo (lo comprobé). Es sorprendentemente precisa. La hipocresía de la neutralidad, la “apoliticidad” y la recusación, que ocultan la pereza, la cobardía y la mezquindad, es la razón principal por la que un montón de villanos bien organizados han gobernado a millones a lo largo de la historia humana.

¿Y el mayor beneficio? Participar en la batalla del bien contra lo neutral.

¿Qué forma de arte te afecta más? Me encanta la literatura y considero que sé algo al respecto. Me gustan las películas, la música y la arquitectura, pero no sé mucho sobre ellas. En cuanto al resto de las artes, diré diplomáticamente: “Las trato con respeto”.

La literatura tiene el mayor efecto de cualquier forma de arte. Después de todo, funciona a través de tu propia imaginación. ¿Qué podría ser más poderoso que eso?

¿Tienes una máxima favorita? No solo tengo una máxima favorita. Tengo una máxima favorita que contiene la palabra “máxima”: “Actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en una regla de comportamiento universal”. Esta es una de las formulaciones de Kant de la ley moral.

Es muy similar a la famosa “regla de oro” en la Biblia (“Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti”). La versión bíblica es más misericordiosa; la versión kantiana es, creo, más responsable, y la elijo.

Seguir cualquiera de estas reglas es muy difícil, pero es algo por lo que uno debería esforzarse.

De los libros que has leído, ¿cuál es más importante para ti? Las aventuras de Huckleberry Finn. Cuando lo leí, tenía unos 10 u 11 años, me di cuenta de que los libros podían ser no solo aburridos y útiles, sino también imposibles de soltar y podían hacerte reír en cada página. Así que empecé a leer. Siempre siento mucha pena por las personas que no leen libros. Deben nunca haber tenido la suerte de tener el libro adecuado caer en sus manos en la infancia.

¿Tienes un modelo a seguir? Hubo y hay tantas personas buenas, valientes, grandes, amables e inteligentes que elegir solo a una persona sería privarse a uno mismo.

¿Qué es Rusia para ti hoy? Un lugar donde entiendo a todos y me siento como en casa. Un país donde se habla mi idioma y viven mis compatriotas.

Soy capaz de separar el país del gobierno, así que en estos tiempos dramáticos amo a Rusia no menos de lo que siempre lo he hecho. N