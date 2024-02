Según destacados investigadores, una avance en la investigación sobre la vida extraterrestre podría estar en el horizonte, ya que las mentes políticas y científicas profundizan en el mundo de los fenómenos anómalos no identificados (UAP) con una nueva determinación.

Los UFO’s u ovnis se refieren a fenómenos aéreos que no pueden identificarse ni explicarse de inmediato, mientras que el término UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) es más amplio. “Creo que muy pronto vamos a descubrir si hay vida en otros planetas, no hay duda”, dijo a Newsweek Ravi Kopparapu, científico planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Nos acercamos a un “momento dorado” al que cada vez prestan más atención las mentes científicas, afirmó.

Es “muy posible” que se pueda descubrir evidencia que represente un gran avance en fenómenos desconocidos incluso dentro de uno o dos años, dijo el astrofísico teórico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard y director del Proyecto Galileo, una iniciativa pionera que investiga tecnologías extraterrestres.

“El Proyecto Galileo es el primer estudio científico que analiza los UAP de forma sistemática durante un período de tiempo prolongado, utilizando instrumentos que están completamente calibrados y bajo control”, dijo a Newsweek. “Siempre que se toma un camino que no se ha recorrido antes, es muy probable que se encuentren frutos al alcance de la mano. Y es así como yo lo veo”.

En los últimos años, las conversaciones sobre la vida extraterrestre han pasado de ser marginales a algo convencional, tanto en la política como en la ciencia. Los investigadores describen una marcada diferencia, impulsada por un aumento del interés público, en cómo los legisladores y la comunidad científica abordan hoy la búsqueda de extraterrestres o de vida dentro, y más allá de nuestro sistema solar.

El ejército estadounidense y otros han registrado, durante décadas, muchos ejemplos de fenómenos desconocidos, pero no ha habido pruebas concretas de que alguno esté relacionado con vida extraterrestre. Sin embargo las dramáticas imágenes publicadas por entidades como la Marina de los EE. UU., así como testimoniales de veteranos, intrigan al Congreso, al público y a los científicos dedicados a ver más allá de nuestro mundo.

Esta curiosidad continuará aumentando, dijo Kopparapu. En los últimos 18 meses han surgido comités y programas de investigación para evaluar la posibilidad de vida en otros planetas, y han informado sobre avistamientos de ovnis. La NASA también celebró su primera sesión pública sobre los ovnis, y los expertos dicen que podemos encontrar señales perdidas en el pasado, y monitorear sistemáticamente nuestros cielos como nunca antes.

“Veo que cada vez más personas quieren venir y trabajar en esto”, dijo Kopparapu. “El interés sólo va a aumentar”. Esta sed de pruebas sobre vida extraterrestre se ha visto alimentada por las declaraciones explosivas de David Grusch, ex oficial de inteligencia estadounidense, quien afirmó en junio que el gobierno de Estados Unidos había recopilado y ocultado objetos “no humanos” y “vehículos intactos y parcialmente intactos”.

Mas tarde Grusch le dijo a la cadena NewsNation que el gobierno de Estados Unidos tenía “un buen número” de estas naves no humanas y que “a veces se encuentran con pilotos muertos”. Grusch, quien dirigió el análisis de UAP para las autoridades de defensa de Estados Unidos hasta principios de este año, redobló sus afirmaciones, declarando ante al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Julio de 2023, que se le había prohibido participar en investigaciones secretas dirigidas por el gobierno de Estados Unidos. También dijo a los legisladores que él mismo no había visto evidencia de naves espaciales extraterrestres, pero que su testimonio se basó en entrevistas con “funcionarios de inteligencia de alto nivel”. Además afirmó haber visto documentos oficiales y fotografías convincentes.

El Pentágono ha negado las afirmaciones, diciendo que no ha encontrado “ninguna información verificable que sustente las afirmaciones de que algún programa relacionado con la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres haya existido en el pasado o exista actualmente”. Las declaraciones de Grusch fueron recibidas con nuevo interés y una dosis de escepticismo, sobre todo cuando dijo a los políticos que no podía divulgar información clasificada sin correr el riesgo de ir a la cárcel. Pero los investigadores ahora se están esforzando por separar las anécdotas de los hechos y la narración de la ciencia, con la seguridad de que el Congreso estará observando.

El Proyecto Galileo de Loeb aplica un análisis científico rígido a los UAP y analiza datos de su observatorio en la Universidad de Harvard. “Es la primera vez que se realiza un estudio tan sistemático”, dijo Loeb a Newsweek. El Proyecto Galileo está recorriendo meticulosamente el cielo con tecnologías infrarrojas, ópticas, de radio y de audio. “Básicamente estamos tomando una película del cielo,” explica Loeb: “Como científico, realmente busco evidencia de alta calidad. Y sin ella, no tengo nada con qué trabajar”.

Sin pruebas que puedan ser comprobadas y exploradas por otros, “no hay ciencia en esto, esto es sólo folklore”, dijo a Newsweek Seth Shostak, astrónomo senior del Instituto SETI, una organización de exploración espacial sin fines de lucro. Shostak tiene dudas sobre las ideas que colocan a los EE.UU. en el centro de descubrimientos extraterrestres y teorías de conspiración desenfrenadas, pero le entusiasman los nuevos métodos de análisis científico y las muchas vías abiertas ahora a los investigadores.

En el último año, dijo Kopparapu, esta investigación se ha transformado en una búsqueda de tecnologías en nuestro sistema solar y más allá. Así como quemamos combustibles fósiles o utilizamos productos químicos, también lo pueden hacer otras civilizaciones desconocidas, y la investigación ahora está tratando de encontrar este tipo de rastros, dijo. Su enfoque es encontrar planetas habitables que puedan tener vida biológica o tecnológica, buscando cualquier indicador de civilizaciones que se hayan desarrollado fuera de nuestro sistema solar. La vida tecnológica puede significar cualquier cosa, desde signos de agricultura hasta tecnología mucho más avanzada que la nuestra. En cualquier momento podría ocurrir un gran avance, concluye Kopparapu con confianza. N

Ellie Cook es reportera de Seguridad y Defensa. Síguela en X @ellliecook