Pese a que no cuentan con los elementos recomendados por organismos internacionales, la Policía Municipal de Aguascalientes no tiene déficit de personal, asegura el Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de la capital, Antonio Martínez Romo, al ser cuestionado sobre si la corporación a su cargo no se ha visto rebasada por los recientes hechos delictivos.

El comandante confía en que la fuerza operativa que se tiene, a partir del trabajo conjunto entre las diferentes instancias gubernamentales, es suficiente para garantizar un entorno seguro para las y los ciudadanos no sólo de la ciudad, sino de todo el estado.

“Déficit de policías no hay. Quisiéramos estar en el estándar internacional, pero creo que con la fuerza operativa que tenemos junto con la Secretaría Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía, entre otras instancias, Aguascalientes está preparado para cualquier enfrentamiento, pero no lo deseamos” declaró ante los medios.

A partir de este posicionamiento, Martínez Romo se dice listo para atender cualquier situación que atente contra la paz de la ciudad, pues agrega, los elementos a su cargo “tienen puesta la camiseta” y tienen la capacidad necesaria para enfrentarse a cualquier escenario.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la recomendación es que se deben de tener 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. No obstante, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, el índice en el municipio es de 0.5 elementos por cada 1,000 aguascalentenses.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mantiene la convocatoria abierta para que hombres y mujeres se sumen a las filas de su policía.