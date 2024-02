Después de que Estados Unidos ubicó al tianguis La Cuchilla como el mercado con mayor piratería en el sureste de México y lo señaló como un sitio peligroso, el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez se deslindó de la seguridad en la zona y justificó que es de competencia federal.

El alcalde justificó que La Cuchilla, no es un mercado municipal, ya que, se trata de un centro de comercio privado, por consiguiente, el Ayuntamiento de Puebla, no tiene facultades para supervisar la mercancía que se vende.

“Es un lugar privado, no es mercado municipal, no está a cargo del Ayuntamiento de Puebla, y la facultad de revisar la procedencia de mercancía y los derechos que tienen que ver con derechos de autor, derechos intelectuales, no es del Ayuntamiento de Puebla, es del orden federal, entonces, nosotros como Ayuntamiento de Puebla no somos los facultados para tal efecto, es la Federación”, dijo.

Domínguez Sánchez dijo el gobierno municipal únicamente brindará acompañamiento, en caso de que la Federación tenga previsto realizar un operativo, para comprobar el origen de la mercancía.

“Nosotros estamos atentos, de sí la Federación requiere algún apoyo por parte de nosotros para realizar algún operativo, poder hacerlo en su caso. Nosotros como Ayuntamiento no tenemos facultad, para revisar si lo que se vende es lícito o ilícito, o es pirata, o no es pirata. Además, no es un mercado municipal“, acotó.

EL TEMA DE LA EXPROPIACIÓN

Cuestionado sobre si ya no tienen previsto hacer la expropiación de la zona, como lo planteó en su momento el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el presidente se negó a responder, argumentando que le corresponde a la administración estatal.

“Habrá que preguntarle al gobierno del Estado, dado que yo no soy representante del gobierno del Estado, yo soy representante del municipio de Puebla, no puedo responder esa pregunta”, acotó.

EN EL TIANGUIS LA CUCHILLA HAY FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA

Cabe mencionar que, según la revisión 2023 de mercados notorios de falsificación y piratería, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

El informe contiene una lista con centros de abasto notorios ubicados en diferentes partes del país, donde también fue nombrada Puebla capital.

Se destaca que La Cuchilla es el mayor mercado donde se comercializan marcas y derechos de autor pirata.

A pesar de que Estados Unidos ubicó al tianguis La Cuchilla como el mercado con mayor piratería en el sureste de México, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina no mostró interés en retomar el proyecto de expropiación, que se había planteado con el exmandatario Miguel Barbosa Huerta.

Comentó que, para retomar este proyecto, es necesario la intervención entre el Ayuntamiento de Puebla y la administración estatal.

“Quien tiene que dar el primer inicio, en todo caso habrá que ser el municipio y el Estado, estamos viendo qué condiciones hay, para ver de qué se puede encargar”, dijo.

LA SEGURIDAD EN EL SITIO

Cuestionado sobre la opinión del presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, quien se deslindó de la seguridad en el mercado La Cuchilla, el gobernador dijo que es un tema de su competencia.

“Habrá que analizar exactamente a qué se refiere, pero tenemos que entrarle entre todos, es un tema que debemos asumir la responsabilidad entre todos y por supuesto que está el municipio”, refirió.

Destacó que todos los mercados del municipio de Puebla, son de su competencia, y deben garantizar seguridad en este centro de comercial.

Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos coordinados, trabajando de la mano del municipio, todos los mercados pertenecen a los municipios, y tenemos que estar con las condiciones en el Estado y en la Federación, no podemos cerrar los ojos a realidades, pero podemos decir que sí hay un combate permanente y frontal“, acotó.

