Son tres las investigaciones en torno a la estafa Ponzi en la que se vio involucrada la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE), de las cuales, un litigio ya se encuentra en la investigación complementaria, por lo que depende del juez determinar la posible responsabilidad de una persona imputada. En los otros dos procesos, se continúa con las investigaciones iniciales.

Al respecto, el fiscal Jesús Figueroa Ortega destaca que pese al desfalco de 66 millones de pesos, la instancia procuradora de justicia goza de estabilidad financiera, pues se paga en tiempo y forma la nómina, no se debe a proveedores y se atienden pertinentemente todos los gastos necesarios.

“Financieramente la Fiscalía está bien. Evidentemente hubo un desfalco de parte del personal administrativo que sí afecta. Hay que darle la importancia porque es dinero público, y mientras no se regrese a la Fiscalía, vamos a estar incompletos, sin embargo, no estamos en una situación insostenible” informó.

No obstante, Figueroa Ortega critica que, para este año, recibieron un incremento presupuestal de apenas un 2.3% más, lo que no les permite crecer como se quisiera, pero descarta que ello sea motivo para que la Fiscalía no ejerza sus funciones debidamente.

Sobre los casos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), la actualización que brinda el fiscal es que se continúa con la investigación inicial en ambos procesos, pues se sigue recopilando información de ambas instituciones.

Finalmente, se detalla que, hasta el momento, sólo se tiene a una persona detenida por su posible participación en esta serie de fraudes, a la espera de que se capture a otro presunto implicado.