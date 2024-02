Durante este año casi la mitad de la población mundial pasará por las urnas para elegir a sus gobernantes. Muchos de esos electores viven en los nueve países de América en los que se celebrarán comicios este 2024.

Estos procesos electorales se llevarán a cabo en un contexto internacional perturbado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra de la Franja de Gaza y la tensión en el mar Rojo.

Los países de América enfrentan sus propios desafíos, como la violencia ligada al narcotráfico, la pobreza persistente y en algunos casos una profunda división política e ideológica.

En la mayoría de los casos, los electores se enfrentan también al riesgo de estar expuestos a la desinformación y las manipulaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), cuyo objetivo principal es avivar las disensiones en temas controvertidos y aumentar la polarización política existente hacia el interior de las sociedades.

En este sentido la IA generativa, que permite crear fácilmente imágenes falsas o imitar voces, y cuyo uso se ha generalizado, es una herramienta peligrosa. En los últimos meses circularon las imágenes de una supuesta detención de Donald Trump, un video falso que mostraba al presidente Joe Biden anunciando una movilización general para apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania, y el uso manipulado de la voz de mandatarios como el francés Emmanuel Macron.

Este es el contexto en el que se desarrollarán las elecciones más importantes de América durante 2024:

ESTADOS UNIDOS: ¿UNA REVANCHA?

La elección presidencial estadounidense del 5 de noviembre promete ser excepcional por el contexto de extrema tensión en Estados Unidos y una situación geopolítica mundial explosiva, con una influencia nunca antes vista de la desinformación.

El presidente estadounidense Joe Biden acaba de poner el pie en el acelerador de su campaña para lograr la reelección, a pesar de un balance económico y social cuestionado, y quiere convertir a estos comicios en un referéndum por la defensa de la democracia.

Su predecesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, alterna mítines de campaña, diatribas incendiarias y comparecencias ante la justicia.

Trump dio un importante paso hacia la investidura republicana con su victoria en las primarias de Iowa y la posterior renuncia de su contrincante, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis.

Sin embargo, ni Biden, de 81 años, ni Trump, de 77, despiertan mucho entusiasmo, en particular en los votantes más jóvenes.

El enfrentamiento entre ambos veteranos de la política será seguido con atención tras las polémicas y las informaciones falsas que marcaron la elección presidencial de 2020, pues Trump nunca reconoció su derrota y algunos estadounidenses siguen convencidos que les “robaron” la elección.

La crisis migratoria que vive el país jugará un papel central en las campañas de los candidatos de los dos partidos mayoritarios, al tiempo que aumenta el peso demográfico de la población de origen hispano, a la que ningún político puede dar la espalda sin comprometer sus posibilidades electorales.

MÉXICO: DOS MUJERES POR LA PRESIDENCIA

Unos 97 millones de mexicanos están convocados a elegir más de 20 mil cargos de elección popular entre presidente, senadores, diputados federales, gobernadores y congresos locales.

Dos mujeres son las favoritas para suceder al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador: la exalcaldesa de México Claudia Sheinbaum, del partido en el poder Morena, y la senadora Xóchitl Gálvez, que representa a un frente que aglutina a tres partidos de oposición. La elección de una mujer este Junio sería histórica para México, y un símbolo importante en un país que registra miles de feminicidios por año.

De acuerdo a los estudios de opinión pública de Las Heras Demotecnia, Votia, Arias Consultores, Mitofsky y El Economista, Electoralia y MetraMetrics, la candidata oficialista tiene una media de 56.55% de preferencia a menos de seis meses de que se realicen las elecciones presidenciales.

La representante de la alianza Fuerza y Corazón por México estaría abajo con 30 puntos con el 26.53%. Aunque parece una diferencia amplia, lo cierto es que faltan varios meses e incluso que inicien sus respectivas campañas, por lo que estas cifras pueden cambiar.

México afronta una serie de desafíos que seguramente serán abordados por ambas candidatas, entre los que destacan la violencia ligada al narcotráfico, la pobreza persistente y la crisis migratoria en su frontera con Estados Unidos, además de la continua afluencia de migrantes de países del sur que buscan cruzar su territorio en busca del sueño americano.

VENEZUELA: EL CHAVISMO EN CRISIS

En Venezuela, afectada por una grave crisis política y económica que ha provocado el éxodo de más de siete millones de personas, el socialista Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez (1999-2013), busca un tercer mandato en el segundo semestre de 2024.

Varios países, entre ellos Estados Unidos, no reconocieron su reelección en 2018, considerada como fraudulenta.

Una gran parte de la oposición superó años de divisiones y se unió para apoyar a la liberal María Corina Machado, pese a que esta política lucha contra una inhabilitación judicial que puede impedirle finalizar su postulación

En Octubre Estados Unidos aligeró por un periodo de seis meses el embargo petrolero que aplica a Venezuela, reclamando el levantamiento de la inhabilitación contra varios opositores, entre ellos Machado.

Los Acuerdos de Barbados suscritos por delegados de la oposición venezolana y el gobierno de Machado establecieron la realización de elecciones libres y la anulación de la inhabilitación de 3 aspirantes de oposición. Sin embargo, al día de hoy, no se ha establecido fecha exacta para los comicios ni se ha anulado la inhabilitación para Machado.

EL SALVADOR: BUKELE POR LA REELECCIÓN

Unos 6 millones de Salvadoreños están convocados a votar el 4 de febrero por presidente y diputados. El 4 de marzo repetirán el trámite para elegir alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

El presidente Nayib Bukele, habilitado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que suscitó críticas de la oposición, va por su reelección. Además, se redujo la cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 y las alcaldías de 262 a 44, por lo que se eliminaron unos 3 mil funcionarios que ya no van a elección con estas modificaciones.

El camino parece allanado para Bukele, quien según encuestas mantiene un margen amplio sobre Manuel Flores, el candidato del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Bukele goza de un amplio respaldo por su “guerra contra las pandillas”, que incrementó la seguridad para la población salvadoreña mediante la implementación en marzo del 2022 del régimen de excepción, el cual ha sido criticado por grupos de derechos humanos.

REPÚBLICA DOMINICANA: ESCENARIO DE SEGUNDA VUELTA

Más de 8 millones de electores están convocados el 18 de febrero para elegir alcalde y vicealcalde del Distrito Nacional, alcaldes, vicealcaldes y regidores de 157 municipios, y directores, subdirectores y vocales de 235 distritos.

El 19 de mayo se llevará a cabo la elección presidencial, así como la elección del Senado de la República y Cámara de Diputados. Se elegirán también 32 senadores, 262 congresistas de la Cámara de Diputados y 40 diputados del PARLACEN.

El favorito en la elección presidencial es el actual mandatario Luis Abinader. A diferencia de Bukele en El Salvador, su margen respecto a sus rivales es más estrecho según las últimas encuestas, y es probable que deba ir al balotaje para mantenerse en el cargo.

Si bien Abinader mantiene una alta popularidad debido en parte a su enérgica postura frente a Haití, otros factores como la inflación (que perjudica con mayor rigor a los sectores socioeconómicos vulnerables) podrían deteriorar ese respaldo público ante los múltiples desafíos económicos que enfrenta el país.

PANAMÁ: PRESIDENCIA Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El 5 de mayo será el turno de Panamá, donde además de la presidencia se renovará completamente el parlamento y se elegirá a las autoridades locales. También se conformará una Asamblea Constituyente que tendrá la misión de reformar la Carta Magna del país.

El favorito para la presidencia es el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), sobre quien pesan denuncias de corrupción. Además ha sido sancionado por los Estados Unidos, país a donde tiene prohibido el ingreso. Por el oficialismo compite el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Durante 2023 Panamá fue sacudido por protestas populares que paralizaron al país durante semanas. Los reclamos contra el gobierno se originaron por un contrato entre el Estado y una empresa minera canadiense que tenía a cargo una concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

BRASIL: ELECCIONES LOCALES CON SABOR NACIONAL

El 6 de octubre unos 152 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de más de 5 mil municipios del país sudamericano.

Si bien son elecciones de gobiernos locales se consideran trascendentales para medir la gestión del gobierno federal a casi la mitad del mandato, y son también una medición de cara a las elecciones en 2026.

Luiz Inácio Lula da Silva cumplió el pasado 1 de enero su primer año en la presidencia de Brasil con algunos logros, en especial la reducción de la deforestación en la Amazonía, pero también con polémicas y numerosos desafíos, especialmente ante la incertidumbre económica reinante.

Electo por menos de dos puntos sobre su predecesor de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), Lula tuvo un convulso inicio de un tercer mandato, pues una semana después de su investidura miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los poderes públicos para manifestar su inconformidad ante la victoria del veterano dirigente que tiene mandato hasta el último día de 2026.

Según una encuesta del instituto Datafolha, Lula, tiene el apoyo de 38% de los brasileños.

CHILE: ELECCIONES TRAS EL RECHAZO CONSTITUCIONAL

El 27 de octubre los chilenos están convocados a las elecciones regionales y municipales, donde se votará por 16 gobernadores y 302 consejeros regionales, así como 345 alcaldes y concejales.

Más de 15 millones de chilenos están convocados a este proceso que es el primero realizado bajo el sistema de inscripción automática y voto obligatorio.

Serán los primeros comicios que se realicen después del segundo rechazo a un proyecto de reforma que buscaba dejar atrás a la Constitución impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet.

URUGUAY: NUEVO PRESIDENTE POR CINCO AÑOS

Más de 3 millones de uruguayos están convocados obligatoriamente para votar en las elecciones a celebrarse el 27 de octubre en un proceso electoral que determinará al próximo presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

El sistema electoral uruguayo actualmente está conformado por dos grandes bloques políticos, en el que el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) hegemonizan el escenario político-electoral. El actual mandatario Luís Lacalle Pou ha logrado mantener una buena valoración (en octubre, según el portal de análisis político Factum, fue de 48% de aprobación y 32% de desaprobación) a pesar del clima de intensa polarización política. Sin embargo no puede volver a ser el candidato de la derecha ya que en Uruguay no se per mite la reelección presidencial.

En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos, los dos que más sufragios hayan recibido avanzarán a una segunda ronda que se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre. N

