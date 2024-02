En Durango, más de 12 mujeres se han acercado al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en busca de asesoría legal para enfrentar situaciones extremas.

La Violencia Vicaria, definida como el maltrato hacia las mujeres cuando el agresor utiliza a los hijos como instrumento de daño tras la separación, se ha convertido en un problema cada vez más frecuente . A nivel nacional, la legislación contra esta forma de violencia entró en vigor el pasado 18 de enero; sin embargo, en Durango, el Congreso del Estado ha omitido abordar el tema, generando un vacío legal que afirman afecta a las víctimas.

Beatriz Gracia, miembro del Frente, expresó su preocupación por la falta de atención en Durango, destacando que las víctimas se enfrentan no solo a la Violencia Vicaria sino también a la violencia institucional.

Reclamó que las denuncias son ignoradas, y la asesoría deficiente por lo que se detienen los procesos para recuperar a los hijos, dejando a las mujeres desamparadas, con años en espera de la justicia.

Alejandra Vargas, es una de las afectadas por la Violencia Vicaria, ha pasado más de 4 años sin ver a sus gemelos, quienes hoy tienen 6 años y viven bajo el resguardo celoso de su padre

A pesar de demostrar que no ha cometido ningun daño en contra de sus hijos, pues su ex pareja la acusó de abono de hogar, alcoholismo y violencia , la justicia no ha favorecido su caso, evidenciando lagunas legales que permiten al agresor evadir responsabilidades.

Es crucial que las instituciones y autoridades presten atención a estas situaciones de violencia contra la mujer, brindando asesoramiento adecuado y apoyo necesario para garantizar la protección de las víctimas y el bienestar de los hijos involucrados.

