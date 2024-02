El futbolista alemán Andreas Brehme, que marcó con un penal el gol de la victoria contra Argentina en la final del Mundial de 1990 en Italia (1-0), falleció en la madrugada de este martes 20 de febrero a los 63 años, informó su antiguo club, el Bayern de Múnich.

El club no precisó la causa de su muerte. La prensa alemana informó que Brehme falleció como consecuencia de un paro cardiaco en la madrugada del martes en Múnich. “Tengo el corazón roto por el fallecimiento de Andreas Brehme”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Brehme entró en la historia del futbol alemán al lograr el único tanto en la final mundialista contra la Argentina de Maradona disputada el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma. Un capítulo de la historia del futbol germano como antes lo había protagonizado Gerd Müller en la final del Mundial de Alemania 1974 (2-1 a Países Bajos) o más recientemente Mario Götze en Brasil 2014, también contra Argentina (1-0).

“No importa dónde esté, en un aeropuerto o de compras, siempre me preguntan por aquello”, recordó Brehme en una entrevista a la agencia alemana SID, filial de la AFP.

El Mundial de 1990 tuvo además otro significado, ya que fue el último título de la República Federal Alemana (RFA) antes de la reunificación del país.

Lateral izquierdo de mucha proyección ofensiva, Brehme marcó ocho goles en 86 partidos internacionales con la camiseta de la Mannschaft entre 1984 y 1994. Otro de sus recordados tantos fue un lanzamiento de golpe franco directo contra la Francia de Michel Platini en semifinales del Mundial de México 1986 (victoria alemana por 2-0).

Formado en el HSV Barmbek-Uhlenhorst, un club de la ciudad de Hamburgo, la mayor parte de su carrera la realizó en el Kaiserslautern en dos etapas (1981-1986, y después 1993-1998), ganando con este equipo la Copa de Alemania en 1996 y la Bundesliga de 1998, en una temporada en la que el club había vuelto a la primera división del futbol germano.

A #FIFAWorldCup winner — and the scorer of the winning goal in 1990.

Remembering the great Andreas Brehme ❤️

— FIFA (@FIFAcom) February 20, 2024